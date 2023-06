“L’Isola dei Famosi”, il pronostico di Enrico Papi sulla finale

L’opinionista del programma di Canale 5 fa la sue previsioni in vista dell’ultimo atto in onda stasera

Quale naufrago vincerà la finale de “L’Isola dei Famosi”? Enrico Papi, opinionista insieme a Vladimir Luxuria dell’edizione in corso del reality condotto da Ilary Blasi, ha fatto il suo pronostico durante “Isola Party”, lo show digital di Mediaset Infinity dedicato a “L’Isola dei Famosi” e condotto da Giorgia Palmas e Andrea Dianetti. “Secondo me Marco Mazzoli arriverà fino alla fine ma a vincerà la finale sarà una donna e non sarà Cristina Scuccia”, ha confidato Papi sollecitato dai due conduttori in collegamento anche con Paolo Noise.

Andrea Dianetti ha poi “stuzzicato” Papi sull’intervista rilasciata al quotidiano Il Messaggero in merito al rapporto odi et amo con Ilary Blasi”: “Non ho detto di essere innamorato di lei ma che tra noi sarebbe più probabile una storia d’amore rispetto a una litigata visto che ci conosciamo da tanti anni”, dice Papi. Non resta che aspettare la finale di stasera e scoprire se le profezie di Enrico Papi rilasciate a “Isola Party” si avvereranno.