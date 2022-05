Rai Pubblica Utilità agli Accessibility Days 2022

A Milano il 20 e il 21 maggio

Rai Pubblica Utilità sarà presente insieme al Centro Ricerche Innovazione Tecnologica e Sperimentazione Rai di Torino (Crits) agli Accessibility Days in programma a Milano il 20 e il 21 maggio 2022. La manifestazione, che costituisce il più grande evento italiano sull’accessibilità e l’inclusività delle tecnologie digitali, si svolgerà nella sede dell’Istituto per ciechi di Milano, dove sarà presente uno stand Rai in cui sarà disponibile del materiale informativo e sarà possibile conoscere l’offerta audiovisiva e multimediale accessibile del Servizio Pubblico. L’impegno della Rai sarà tema di un seminario previsto sabato 21 maggio alle 11 dal titolo Come costruire un prodotto audiovisivo accessibile: le sfide dei grandi eventi in diretta tv in cui la responsabile di Rai Accessibilità Maria Chiara Andriello spiegherà al pubblico il lavoro che c’è dietro al rendere accessibili manifestazioni come il Festival di Sanremo o l’Eurovision Song Contest. Inoltre, a cura di Rai Pubblica Utilità, saranno resi accessibili nella Lingua italiana dei Segni (Lis) tutti i seminari previsti nello spazio denominato track 3. Il seminario di sabato sarà trasmesso sulla pagina facebook di Rai Accessibilità dove nei giorni della manifestazione saranno disponibili tanti contenuti in versione accessibile.