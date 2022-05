Il testamento di Charlie Watts vale 30 milioni di sterline, il batterista dei Rolling Stones ha lasciato tutto alla moglie

I problemi di salute del musicista erano già noti: nel 2004 gli fu diagnosticato un cancro alla gola e si sottopose a due operazioni

La star dei Rolling Stones, Charlie Watts, ha lasciato tutto, o quasi, il suo patrimonio, circa 30 milioni di sterline, alla sua famiglia. Il testamento del batterista, scomparso a 80 anni, il 24 agosto 2021, prevede infatti che la maggior parte del denaro vada alla sua vedova Shirley, 83 anni, compresa la sua amata collezione di auto da distribuire secondo i suoi desideri.

Le 14 pagine, che compongono i voleri del batterista scomparso erano state redatte nel 2017. Il totale della fortuna lasciata da Watts ai suoi cari non include però la sua proprietà in Francia, che si pensa valga milioni in più.



Quando Shirley non ci sarà più, il denaro passerà alla figlia Seraphina, 54 anni, alla sorella di Charlie, Linda Rootes, alle cognate Jackie Fenwick e Jill Minder e al cognato Stephen Shepherd.

Charlie suonava con gli Stones dal 1963 ed era apparso in ogni album. Aveva incontrato Shirley prima che la band avesse successo, e la coppia si era sposata nel 1964.

Vivevano vicino a Dolton nel Devon, dove gestivano un maneggio di cavalli arabi da gara.



Il batterista aveva smesso di fumare alla fine degli anni ’80, ma nel 2004 aveva sviluppato un cancro alla gola trattato con successo con la radioterapia.

L’anno scorso Watts si era ritirata all’improvviso dal tour “No Filter” della band negli Stati Uniti, dopo un’operazione al cuore.