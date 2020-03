Marcello Sacchetta dopo Amici: lavoro e dedica all’amico Ciavarro

Amici ultime notizie, Marcello Sacchetta non più nel cast di ballerini ma continua a lavorare

Marcello Sacchetta non è più un ballerino professionista di Amici. Almeno per quest’anno. Ha spiegato che avrebbe voluto prendersi una pausa, ma che avrebbe comunque continuato a presentare il pomeridiano di Real Time: lui e Lorella Boccia raccontato gli ultimi fatti accaduti all’interno della scuola. Assente dal cast di professionisti di Amici 19, Marcello Sacchetta comunque non si ferma mai e, su Instagram, ha fatto sapere che sta lavorando duramente (magari ha in serbo per i fan qualche interessantissimo progetto?) e che continua a fare il tifo per il suo amico Paolo Ciavarro, attualmente concorrente del Grande Fratello Vip.

Giulia Pauselli ha spiegato di essere in quarantena con Marcello Sacchetta e che è fortunata di avere al suo fianco una persona come lui. Il ballerino, però, deve comunque portare avanti alcuni suoi progetti lavorativi e, attraverso una storia Instagram, ha fatto sapere che è molto impegnato, ma che non dimentica mai Ciavarro (si sono conosciuti proprio ad Amici di Maria De Filippi): “Sono a lavoro e non riescono a vedere e supportare Paolino al Gf Vip. Raga, deve arrivare in finale! Anche se non vedo l’ora di riabbracc… di videochiamarlo! Vai, Paolino!”.

Cosa sta succedendo all’interno della scuola di Amici 2020? I nervi sono più che mai tesi: Javier ha rincarato la dose nei confronti di Cannito e la Incontrada, ribadendo che hanno entrambi sbagliato a giudicare la sua sfida contro Nicolai (che prende e porta a casa tutti i complimenti). Sappiamo anche come si stanno preparando Nicolai e Javier in vista della finale di ballo di Amici 19… Chi la spunterà fra i due agguerriti e fumantini concorrenti?





















