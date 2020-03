Ascolti Tv 18 marzo 2020: Gf share quasi al 19%, film Rai 6 mln spettatori

Grande Fratello Vip ha le spalle forti: non si abbatte, resta sempre lì, ma non vince la serata. Gli ascolti di mercoledì 18 marzo 2020

Il Grande Fratello Vip si è avvicinato al 19% di share, dopo la puntata-bomba di ieri: è stata eliminata Valeria Marini, dopo aver provocato un vero e proprio terremoto all’interno della Casa, mentre è stato proclamato primo finalista – lasciando interdetti i più – Sossio Aruta che, fresco fresco, potrebbe tornare a casa con una gratificante vittoria. I telespettatori che hanno seguito il reality show – che resta ancora in piedi in questo periodo delicato – sono stati precisamente 3.899.000 milioni, rappresentando una punta d’orgoglio per Mediaset. L’effetto “quarantena” è un balsamo per questi tipi di trasmissione e, magari, il Gf viene seguito anche da chi non ha mai visto mezza puntata.

Rivale della serata, il film di Rai 1 Assassinio sull’Orient Express, che ha portato sul piccolo schermo la storia tratta dal’omonimo romanzo di Agatha Christie. Ma vediamo gli ascolti di mercoledì 18 gennaio 2020: la Rai ha giocato bene le proprie carte, ottenendo uno share pari al 22.80% e incuriosendo la bellezza di 6.363.000 teleutenti.

Sfida “all’ultimo ascolto” quella fra Striscia la Notizia e I Soliti Ignoti: il programma di Antonio Ricci si avvicina sempre di più ai grandi risultati del rivale, che ieri ha registrato il 19.30% di share, tenendo incollati al piccolo schermo 6.050.000 spettatori; Striscia ha invece avuto una media del 18.80% di share ed è stata seguita da 5.893.000 persone. Due programmi che riescono sempre a destare interesse nei telespettatori. Sempre soddisfacenti risultati riscuotono le soap opera di Mediaset, che ieri hanno ottenute tutte circa il 14% di share. Può gioire, Barbara d’Urso, col suo Pomeriggio 5: grazie anche all’intervista alla sindaca di Roma Virginia Raggi, il programma è stato seguito nella prima parte da 2.555.000 telespettatori (14.95% di share) mentre nella seconda da 2.999.000 telespettatori (15.23% di share).



















