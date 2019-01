Torna su Rai2 Sulla Via di Damasco, a partire daa domani alle 8.45, con un nuovo giorno di messa in onda, la domenica, e la novità della sua conduzione, affidata ad Eva Crosetta, che raccoglie il testimone di Mons. Giovanni D’Ercole. La squadra è pronta per entrare subito sulla scena dell’attualità, per analizzare fatti, tendenze e storie di vita dalla prospettiva del Vangelo. E la prima puntata non poteva che essere rivolta ai giovani, protagonisti della Giornata mondiale che si terrà a Panama dal 22 al 27 gennaio, alle loro domande, ai loro bisogni e fragilità, con un occhio attento a quelle storie di coraggio e di incontro che aprono spazi di speranza. In studio due giovani, Marica Sozio e Roberto Spurio: la prima è una volontaria delle ACLI che sfida il gelo della notte per assistere i senzatetto; l’altro è un giovane di Amatrice, che, dopo aver perso la mamma, riscopre la fede grazie ai giovani volontari dei Focolari. A completare il quadro dei protagonisti, il giovane musicista, Claudio Leonetti, che parlerà del suo impatto con la fragilità umana davanti allo scenario apocalittico del terremoto. Combatte senza l’uso delle armi, Marco Dalla Stella, giovane dei “Corpi Civili di Pace”, che offrirà la sua testimonianza di cittadinanza attiva sul fronte della solidarietà internazionale. Per concludere, l’intervista esclusiva al giovane tedesco, Felix Finkbeiner, fondatore di Plant For The Planet, artefice di un sogno che è diventato realtà: piantare milioni di alberi per salvare il pianeta. La prova che il cambiamento può avvenire, basta volerlo.