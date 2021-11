L’ira della De Lellis: “Siete più animali voi del mio cane”

Altro che pubblicità e promozioni. Giulia De Lellis questa volta ha deciso di influenzare i suoi follower criticando apertamente un locale, nel quale non sarebbe potuta entrare con il suo Spitz di Pomerania, perché vietato ai cani. L’episodio, consumatosi nelle scorse ore, è stato raccontato dalla conduttrice di Love Island Italia attraverso i suoi canali social, dove si è letteralmente scagliata contro i gestori del locale.

L’influencer non ha fornito un racconto dettagliato di come si sarebbero svolti i fatti, ma ha duramente criticato una delle più note bakery in centro a Milano, Princi, che le avrebbe impedito di accedere ai locali perché portava con sé il suo cane, Tommy, l’esemplare di Spitz che Giulia ha adottato quando stava ancora insieme all’ex tronista Andrea Damante.

All’interno del locale da regolamento sembra sia vietato l’accesso ai cani, ma Giulia De Lellis – non essendone a conoscenza – avrebbe provato a entrare comunque. A questo punto uno o più dipendenti del locale presenti all’ingresso l’avrebbero richiamata, invitandola a uscire. Proprio contro questi ultimi si è scagliata l’influencer romana, ritenendo scortese l’atteggiamento avuto nei suoi confronti: “Personale all’entrata estremamente maleducato, quasi violento solo per essere entrata con un cane dando per scontato che si potesse. Roba da pazzi”. Attraverso le Storie del suo account personale di Instagram, Giulia De Lellis ha pubblicato la foto dell’esterno del locale – taggando i profili dell’attività commerciale – spiegando l’accaduto e usando parole di fuoco: “Siete più animali voi del mio cane! Accoglienza voto 0. Animali non ammessi ma loro sì (nel 2021 in un bar anche all’aperto)”. Come era prevedibile, il giudizio negativo dell’influencer ha avuto pesanti ripercussioni sui canali social dell’attività. In poche ore il profilo Instagram di Princi Milano è stato bersagliato di critiche. Decine i commenti negativi sotto il loro ultimo post: “Che schifo! Non ammettere gli animali! Vergognosi”, “Maleducati”, “Roba da matti! Non metterò più piede nel vostro locale. Oltre che maleducati non accettate nemmeno i cani. Maleducati”, “Ridicoli, chiudete”. Non è la prima volta che l’influencer critica apertamente un posto o un locale. Questa volta, però, si è scatenato un vero e proprio shit storm contro il locale e i suoi proprietari. Un fenomeno sempre più diffuso in rete, che fa capire quanto i volti del web e della televisione in generale siano in grado di influenzare, sia in positivo sia in negativo, l’opinione del pubblico.

Novella Toloni, ilgiornale.it