Cristina Marino si allena con il pancione e scatena la polemica

L’attrice, incinta del secondo figlio da Luca Argentero, non rinuncia al fitness ma i follower la attaccano

Cristina Marino incinta non rinuncia al fitness. Sui social si mostra splendida mentre si allena nella sua casa in Umbria con il pancione in bella vista. Mostra gli esercizi giusti per mantenere il fisico tonico e atletico anche durante la dolce attesa, poi nelle Storie si prende del tempo per rispondere alle polemiche: “Non sono ossessionata come dite voi” dice ai follower l’attrice che presto sarà mamma del secondo figlio da Luca Argentero.

Allenamento col pancione

Cristina Marino è una grande amante del fitness, una passione che è diventata anche un lavoro. Con il suo programma di allenamenti dà consigli a chi vuole stare in forma e, ora che è incinta, si concentra sui workout per le future mamme. Si mostra durante l’allenamento e sfoggia il pancione con il completino da ginnastica mentre tonifica gambe e glutei. Dopo la nascita di Nina Speranza ci ha messo pochissimo a riacquistare la forma perfetta e con il secondo figlio in arrivo è decisa a fare la stessa cosa.

La polemica con i follower

Le polemiche non mancano, e c’è chi accusa Cristina Marino di dare troppa importanza al fitness, magari anche in maniera non sana. “Tutto ciò che faccio lo faccio con grandissima coscienza, sono già stata incinta… Non è frutto della mia ossessione, anzi. Prima di parlare, fatelo con criterio”. E aggiunge: “E’ veramente datato e ignorante pensare che in gravidanza si possa mangiare tutto quello che ci va. Rimanere in forma, mangiare sano, è un regalo che fate a voi stesse e ai vostri figli”.

Una vita da favola

Cristina Marino si è sposata nell’estate del 2021 con Luca Argentero. E’ stato un matrimonio da sogno, celebrato nel giardino della loro villa immersa nel verde a Città della Pieve, dove vivono da qualche anno. Nel 2020 sono diventati genitori della loro primogenita, Nina Speranza, e a inizio settembre hanno annunciato sui social la seconda dolce attesa. Cristina Marino ha debuttato con il pancione sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia, poi ha posato per Vanity Fair mettendo in mostra le forme arrotondate. Tra pochi mesi arriverà il secondo bebè, e lei è pronta ad accoglierlo a braccia aperte.