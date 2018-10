Stasera torna “Stracult”, su Rai2

Un nuovo, scoppiettante, appuntamento per lo show più stracult della tv italiana: con Fabrizio Biggio, Andrea Delogu e Marco Giusti, stasera alle 23.30 su Rai2, tanti ospiti e uno spazio speciale dedicato alla Festa del Cinema di Roma.

Nel corso della prossima puntata di Stracult Live Show interverranno Stefano Sollima regista di “Soldado”, Volfango De Biasi e Alessandro Preziosi, regista e protagonista di “Nessuno come noi”, Alessandro Haber e Sara Serraiocco, protagonisti di “In viaggio con Adele”, la cantante Mèsa che si esibirà live, insieme alla resident band degli Statale 66.

Tra gli approfondimenti semiseri, le schede dei film in uscita e le curiosità del web legate al cinema, non mancheranno le analisi ironiche di G-Max e dei The Pills, che dalla loro postazione, raccoglieranno i pareri e le domande del pubblico da casa, che chiamerà nel corso della diretta il numero 800-050-709.