Belen Rodriguez: Mara Venier senza ospite, l’argentina annulla la presenza a Domenica In. Lo stop da Mediaset

La domenica pomeriggio ormai è guerra a colpi di share. Sui due fronti, Mara Venier con il suo Domenica In per il quale quest’anno è tornata in Rai e, dall’altra parte, Barbara D’Urso con Domenica Live. Le frecciatine tra le due conduttrici non mancano mai, ad ogni puntata, ma l’ultima stoccata, alla “zia” Mara, l’ha data Belen Rodriguez. La Venier la scorsa settimana dedicò un’intervista a Stefano De Martino, attraverso la quale si è intuito che il ballerino sia ancora innamorato dell’argentina. Per questa ragione i tanti appassionati della Rai si aspettavano che questa domenica venisse ospitata anche Belen Rodriguez, amica e collega della Venier dai tempi di Tu si que Vales. Ma cosa è successo? A quanto si mormora Mara Venier aveva già organizzato e fissato l’intervista a Belen Rodriguez per domenica 21 ottobre, ma qualcosa è cambiato: l’argentina ha annullato la sua presenza. Così scrive il settimanale Chi: “La conduttrice di Domenica In aveva già chiuso, per una delle prossime puntate, l’ospitata nel suo programma di Belen Rodriguez, con cui è amica e ha lavorato per anni a Tu si que vales. Ma imrovvisamente è arrivato lo stop da Mediaset. Stop in difesa di Domenica Live?”. L’interrogativo del settimanale è lecito e i telespettatori sono rimasti molto delusi perché avrebbero voluto sentire le parole di Belen dopo le dichiarazioni dell’ex marito: “Sono felice per un motivo – aveva dichiarato Stefano – Perché ho dato la madre migliore che mio figlio potesse avere”.

Camilla Rosa e Alice Catalano, ilsussidiario.net