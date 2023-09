Marcell Jacobs e Nicole Daza, festa speciale: anniversario di nozze e compleanno

Per Marcell Jacobs e Nicole Daza il motivo di festeggiare è doppio.

La coppia ha organizzato un party a tema Barbie per celebrare il loro primo anniversario di nozze, ma anche il 30esimo compleanno di Nicole. Bellissimi e affiatati, lei fasciata in un abito rosa, lui in nero con il papillon abbinato al look della moglie, si sono regalati momenti indimenticabili che non hanno esitato a condividere con i follower.

Barbie e Ken scansatevi, sono arrivati Nicole Daza e Marcell Jacobs. Bellissimi, elegantissimi, affiatatissimi: il campione olimpico e sua moglie non potevano essere più incantevoli. Anche la location era da favola: ispirata alle atmosfere del film “Barbie”, con una piscina fenomenale e zone che ricreavano la casa della famosa bambola. Non è mancato il taglio della torta di coppia e il soffio sulle candeline, con un pensiero rivolto al padre di Nicole che non c’è più.

Il post di Marcell Jacobs

“Il nostro amore è speciale perché non cerca la perfezione. È più forte di ogni sfida, più solido di ogni avversità. Sono sicuro che avremo ancora tanti momenti da festeggiare, ancora più belli di quelli che stiamo vivendo. Buon anniversario e buon compleanno, amore mio” ha scritto Marcell Jacobs in un post ricondiviso da sua moglie. Ai follower hanno mostrato i momenti più belli, il taglio della torta e i loro sguardi innamorati.

Un anno fa le nozze

Il matrimonio tra Marcell Jacobs e Nicole Daza è stato celebrato un anno fa con una cerimonia da sogno. Dopo averle chiesto la mano nel giorno del suo compleanno, l’atleta ha sposato la donna con cui fa coppia dal 2018 nella dannunziana Torre San Marco, a Gardone di Riviera, in provincia di Brescia. Sotto un arco di rose bianche, affacciati sul lago, la coppia si è giurata amore eterno e un anno dopo è pronta a rinnovare quella promessa davanti a tanti amici e a tutti i follower.