Grande Fratello, tra Garibaldi e Giselda il primo matrimonio nella Casa…

Il “Grande Fratello” è iniziato da pochi giorni, ma è già arrivata la prima proposta di nozze.

Al termine della cena orientale preparata da Rosy, Giuseppe Garibaldi si è infatti lanciato in una romantica dichiarazione d’amore verso la coinquilina Giselda Torresan. Il barman ha portato a tavola una cloche contenente due anelli e si è inginocchiato di fronte a lei.

La dichiarazione di Garibaldi

“E’ un momento delicato per me”, ha esordito il ragazzo avvicinandosi alla tavola imbandita. “Dopo tre anni che sono single mi ritrovo qui al Grande Fratello, a fare una proposta che mai mi sarei aspettato di fare”. Giselda, divertita e un po’ in imbarazzo per essere al centro dell’attenzione, ha ascoltato con attenzione la dichiarazione. “Io, Giuseppe Garibaldi, mi inginocchio a te con questi anelli”.

La cotta per Paolo è archiviata

Paolo Masella può quindi dormire sonni tranquilli. Il romano pensava infatti che la ragazza si fosse preso una cotta per lui. Nell’ultima puntata l’aveva quindi nominata, per non ferire i suoi sentimenti e stroncare sul nascere la convivenza. Una motivazione che non aveva però convinto Cesara Buonamici: “Non penso che abbia bisogno di protezione, anzi potrebbe essere una strategia perché è un personaggio forte”.

Luna di miele a Tenerife

La ragazza, con prontezza di spirito, accetta volentieri l’anello di fidanzamento e si mette subito all’opera per i preparativi: “Grazie, andiamo a sposarci. Il matrimonio lo facciamo a primavera che va via la neve e poi andiamo a Tenerife. Non so dov’è, ma l’hanno nominata oggi”. Dopo essersi scambiati gli anelli Giuseppe sorprende la sua futura sposa con un bacio appassionato, tra gli applausi e le grida degli altri inquilini. I ragazzi sono ovviamente tutti invitati alle loro nozze ad alta quota, ma la sposa detta una condizione: “Pagatemi voi il viaggio a Tenerife che non ho soldi!”.