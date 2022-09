Parte il “Grande Fratello Vip”, chi sono i partecipanti: ecco i nomi usciti sul web

Il reality torna lunedì 19 settembre in prima serata su Canale 5, il conduttore Alfonso Signorini svelerà i concorrenti ufficiali durante la prima puntata

Il “Grande Fratello Vip” torna lunedì 19 settembre in prima serata su Canale 5. C’è grande attesa per il reality e intanto sul web si rincorrono voci sui papabili concorrenti, ma ancora nulla è ufficiale. I veri “vipponi” verranno svelati durante la prima puntata dal padrone di Casa Alfonso Signorin. Ecco chi sono i nomi comparsi in questi mesi. Sono tantissimi i nomi che si sono rincorsi: dal porno-attore Max Felicitas all’istrionico parrucchiere delle star Federico Fashion Style fino al tronista Luca Salatino e l’ex gieffina Guendalina Canessa e l’icona Lgbt Elenoire Ferruzzi. Ma anche il mitico Umberto Smaila con il figlio Roy Smaila, l’ex di Belen Antonino Spinalbese, la cantante Chadia Rodríguez, la conduttrice Patrizia Rossetti, l’attore Sergio Assisi, il bellissimo medico ex di Michelle Hunzicker Giovanni Angiolini, l’ex gieffino Daniele Del Moro, l’ex pallanuotista Amaurys Pérez.

Sono tantissimi i nomi che si sono rincorsi: dal porno-attore Max Felicitas all’istrionico parrucchiere delle star Federico Fashion Style fino al tronista Luca Salatino e l’ex gieffina Guendalina Canessa e l’icona Lgbt Elenoire Ferruzzi. Ma anche il mitico Umberto Smaila con il figlio Roy Smaila, l’ex di Belen Antonino Spinalbese, la cantante Chadia Rodríguez, la conduttrice Patrizia Rossetti, l’attore Sergio Assisi, il bellissimo medico ex di Michelle Hunzicker Giovanni Angiolini, l’ex gieffino Daniele Del Moro, l’ex pallanuotista Amaurys Pérez.

E ancora lo speaker Edorado Donnamaria, l’ex schermitrice Antonella Fiordelisi, il “pierino” Alvaro Vitali, l’ex gieffina Carolina Marconi, la figlia di Vittorio Sgarbi, Evelina, dalla Spagna la chiacchierata Aida Nizar, il fratello di Gene Gnocchi, Charlie, la sorella di Elettra Lamborghini, Ginevra, la madre di Giulia Salemi Fariba Tehrani, la giornalista Sara Manfuso, Alberto De Pisis, ex fidanzato di Taylor Mega, la simpaticissima attrice Gegia.

Ma anche lo sportivo e nuovo fidanzato di Elodie Andrea Iannone, l’ex ragazza di “Non è la Rai” Cristina Quaranta, la conduttrice Rita Dalla Chiesa, il giornalista Antonio Romita, l’ex naufraga Mercedez Henger, l’influencer Nikita Pelizon e la collega Sofia Giaele De Donà, l’ex ragazza di Non è la Rai Pamela Petrarolo, il tik-toker George Ciupilan, Diego Armando Maradona Jr, l’influencer Asia Gianese, Nicolò Pirlo, figlio del calciatore Andrea, la cantante Fiordaliso e la collega Gigliola Cinquetti, il ballerino ex di Amici Tommaso Stanzani, il fratello di Guendalina, Edoardo Tavassi, l’ex tronista Matteo Ranieri, l’opinionista di “Uomini e Donne” Gemma Galgani, lo chef Simone Rugiati, l’ex di Blanco Giulia Lisioli, l’attrice Manuela Arcuri, l’attore Marco Bellavia, l’influencer napoletana Rita De Crescenzo e la nuova compagna di Francesco Totti: Noemi Bocchi.

Tre in realtà sono i nomi certi: Giovanni Ciacci, che ha dichiarato di essere sieropositivo, la cantante Wilma Goich e Pamela Prati che sogna di innamorarsi di nuovo nella Casa. Il resto dei concorrenti ufficiali sarà annunciato da Alfonso Signorini, che in questa nuova edizione sarà affiancato dalle opinioniste