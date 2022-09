Regé-Jean Page e Glen Powell protagonisti della serie Amazon Butch and Sundance

I personaggi di Butch Cassidy e The Sundance Kid torneranno presto con una nuova serie tv che sbarcherà su Amazon Prime Video. Ad interpretarli saranno Regé-Jean Page e Glen Powell, pronti a raccogliere la pesante eredità di Paul Newman e Robert Redford

Gli attori Regé-Jean Page e Glen Powell stanno per interpretare sul piccolo schermo due personaggi iconici del cinema americano. Come confermato da Variety, infatti, i due sono stati ingaggiati per una nuova serie tv che sbarcherà su Amazon Prime Video (sarà visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). I due avranno la parte di Butch Cassidy e The Sundance Kid, due fuorilegge del vecchio West che tutti noi ricordiamo essere stati interpretati rispettivamente da Paul Newman e Robert Redford nel film Butch Cassidy and The Sundance Kid del 1969. Tale film è considerato uno dei più importanti del genere western del cinema americano.

I DETTAGLI DELLA SERIE TV

Per il momento la serie tv non ha un titolo ufficiale, ma quel che sappiamo è che sarà prodotta dai The Russo Brothers. Tra gli sceneggiatori spiccano Kaz e Ryan Firpo che hanno lavorato in The Eternals, sebbene le discussioni per il loro ingaggio siano ancora in corso. Mike Larocca, Angela Russo-Otstot e Scott Nemes agiranno come produttori esecutivi insieme agli attori Regé-Jean Page e Glen Powell. Il primo interpreterà Butch Cassidy mentre il secondo avrà la parte di The Sundance Kid. Non è ancora stata annunciata la data esatta per vedere la serie tv, ma probabilmente sbarcherà sulla piattaforma direttamente nel 2023.

LE CARRIERE DI REGÉ-JEAN PAGE E GLEN POWELL

Regé-Jean Page è salito alla ribalta per il ruolo di Simon Basset nelle serie tv di grande successo Bridgerton. Pochi sanno, però, che l’attore ha debuttato al cinema con un piccolo cameo in Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 1 del 2010, dove era uno degli invitati tra il matrimonio di Bill Weasley e Fleur Delacour. Sul grande schermo, inoltre, lo abbiamo visto dallo scorso 24 maggio nel film The Gray Man, mentre nel 2023 sarà ancora tra i protagonisti della pellicola Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri accanto a Chris Pine, Michelle Rodriguez e Hugh Grant.

L’attore Glen Powell, invece, il suo esordio cinematografico risale al 2003 in Missione 3D – Game Over. Nel 2012 ottiene un piccolo ruolo in Il Cavaliere Oscuro – Il ritorno, film conclusivo della trilogia di Christopher Nolan incentrata su Batman, mentre lo scorso 25 maggio è apparso al cinema in Top Gun: Maverick nei panni di Jack “Hangman” Seresin. Infine, per quanto concerne il piccolo schermo, la parte più importante è quella di Chad Rodwell che ha interpretato per 16 episodi nella serie tv Scream Queens.