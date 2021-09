Labyrinth: e se al posto di David Bowie ci fosse stato Michael Jackson?

Ricordate Labyrinth, il film fantastico con David Bowie e una giovane Jennifer Connelly? Ebbene, sappiate che al posto del Duca Bianco nel ruolo di Jared, il re dei Goblin, doveva esserci un’altra icona della musica: il Re del Pop Michael Jackson.

Del film diretto da Jim Henson, alias il creatore dei Muppets che è morto nel 1990, ha parlato suo figlio Brian. Nel trentacinquesimo anniversario di Labyrinth, ecco cosa ha detto riguardo al casting:

Non posso parlare per i miei fratelli, ma per quanto mi riguarda, mi ricordo vagamente che venne fatto il nome di Sting. Mi ricordo bene di Michael Jackson e di David Bowie. Ero appena stato all’università per il mio unico anno di college e posso dirvi che passavo da un nightclub all’altro e Michael Jackson e David Bowie erano certamente i due nomi più grossi per la mia generazione. Così, quando mio padre mi chiese un parere, gli dissi che propendevo per David Bowie. Ero convinto che Bowie avesse una stravaganza e un’eleganza che mio padre avrebbe trovato perfette, laddove Michael era talmente perfetto nel suo lavoro che averlo nel film sarebbe stato difficile.