After 3: è ufficiale, il film arriva a fine ottobre su Amazon Prime Video

Dopo la comunicazione che non sarebbe più uscito al cinema nei primi giorni di settembre, arriva ora l’annuncio da parte di Amazon Prime Video che After 3 sarà disponibile in streaming dal 29 ottobre

Alla fine è arrivata l’ufficialità anche per quanto riguarda l’uscita di After 3 in Italia. Il terzo film della saga romantico-passionale di After, tratta dai libri di Anna Todd, sarà disponibile nel nostro paese su Prime Video a partire dal 29 ottobre 2021. Poco prima di annunciarlo ufficialmente su Twitter, il servizio streaming ha pubblicato su Facebook quattro fotografie del film mandando in tilt i fan della saga, anche perché gli arguti social media manager di Prime Video aveva celato la data di uscita in una di quelle immagini, invitando tutti a scovarla.

E non è tutto perché su Instagram, invece, è stata pubblicata una storia con il widget testuale da riempire. Avete domande per i due protagonisti Hero Fiennes Tiffin e Josephine Langford? Ovvero i vostri eroi Hardin e Tessa? Sbrigatevi, potreste ancora essere in tempo a inserire la vostra curiosità alla quale risponderanno nei giorni sucessivi direttamente gli attori. After 3 uscirà presumibilmente in contemporanea su Amazon Prime Video anche in Francia e Regno Unito, mentre i fan spagnoli e tedeschi lo hanno già visto nelle sale cinematografiche. Nel caso vi serva un ripasso e a livello narrativo vi stiate chiedendo “dove eravamo rimasti?”



After 3: la trama del film tratto dal terzo libro After We Fell

La storia del terzo film della saga di After, inizia con Tessa e i suoi preparativi per il trasferimento a Seattle dove la aspetta il lavoro dei suoi sogni. La gelosia di Hardin e il suo imprevedibile temperamento sono messe a dura prova e minacciano di porre fine alla loro storia d’amore. La situazione si complica quando il padre di Tessa ritorna dopo nove anni di assenza. Vengono alla luce rivelazioni inaspettate sulla famiglia di Hardin. Tessa e Hardin devono decidere se vale la pena continuare a combattere per il loro amore o se è il momento di prendere ognuno la propria strada e rinunciare, una volta per tutte, alla loro struggente passione.

