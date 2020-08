Eleonora Rocchini e Nunzio Moccia, ritorno di fiamma dopo l’addio? Lui si sfoga: “Chi siamo noi per giudicare?”

Si complica il triangolo amoroso fra l’influencer e l’uomo, che parla su Instagram di “sensazioni e vibrazioni”

Eleonora Rocchini e Nunzio Moccia sono tornati insieme? Non cessano i gossip su uno dei triangoli più intricati della cronaca rosa italiana, che vedono coinvolti l’ex corteggiatrice di Uomini e donne, il tronista Oscar Branzani, la sorella Dalila e l’ex Nunzio Moccia.

Per chi non ricordasse la vicenda, dopo la fine della storia fra Eleonora Rocchini e Oscar Branzani, la ragazza aveva scelta di intraprendere una relazione con l’ex dell’ex cognata, Nunzio Moccia. All’inizio di quest’estate, tuttavia, Eleonora aveva tentato di riappacificarsi con il tronista, salvo poi recentemente essere stata beccata ancora in compagnia di Nunzio. Ma ora la situazione com’è? Ad intervenire pubblicamente, seppur senza fare menzione diretta alla ragazza, è stato proprio Nunzio, che su Instagram ha scritto:

Non ho mai seguito delle regole scritte, ritengo fermamente che la vita è troppo imprevedibile per essere sicuri di rispettarle. Quando ero più giovane credevo che la vita fosse in discesa e come l’avevo pianificata io, poi mi sono reso conto di aver fatto tutto il contrario di quello pianificato. Siamo persone che seguono le proprie sensazioni e vibrazioni. Chi siamo per giudicare quando poi potremmo trovarci in qualcosa che non avevamo pianificato?

Sembra chiaro che l’allusione all’essere finiti in una situazione non programmata sia riferita alla storia con la ex, con cui ha recentemente intrattenuto anche alcune piccole conversazioni pubbliche su Instagram, nella fattispecie messaggi e commenti sotto alcuni post. “Quella camicia la conosco”, scrive Nunzio sotto ad una foto di Eleonora, che di tutta risposta gli invia smile sorridenti e un “mia”.

Insomma, in che modo i due riusciranno a complicare ancora di più questo quadro relazionale?

