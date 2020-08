Jennifer Lawrence compie 30 anni: sarà la nuova musa di Paolo Sorrentino

Famosa soprattutto per i suoi ruoli in “Hunger Games” e “X-Men”, Jennifer Lawrence oggi è una delle attrici più ricercate di Hollywood. Il 15 agosto compie 30 anni, una cifra tonda, ma anche il primo compleanno da sposata: nel 2019 ha celebrato le nozze con il gallerista Cooke Maroney. Per lei tanti progetti lavorativi in programma, fra cui una commedia firmata Netflix e un ruolo da protagonista nel nuovo film di Paolo Sorrentino.

Indiscreta e riservata, lontana dai social e il più possibile dal gossip, Jennifer Lawrence è una della attrici più ricercate e pagate di Hollywood. Il 15 agosto compie 30 anni: cifra tonda e un traguardo importante per lei che è ricordata per lo più per i suoi ruoli in “Hunger Games” e “X-Men“. Eppure la sua carriera è iniziata da giovanissima e da allora non si è mai arrestata. Oggi, fresca di matrimonio con il gallerista Cooke Maroney, attende di ricominciare le riprese del nuovo lavoro di Paolo Sorrentino, interrotte a causa del lockdown. Nel prossimo futuro c’è anche la commedia “Don’t Look Up”, prodotta da Netflix.

Nata nel Kentucky il 15 agosto 1990, Jennifer Lawrence si avvicina alla recitazione già in tenera età, prima in un teatro locale, poi con l’apparizione in “The Burning Plan“a soli 18 anni. Le garantirà il Premio Marcello Mastroianni alla 65° Mostra del cinema di Venezia. Nel 2012 Rolling Stone ne parla come della “più talentuosa giovane attrice di tutta America”. L’anno successivo un grande traguardo: l’Oscar come Miglior attrice protagonista per il ruolo della vicina di casa di Bradley Cooper in “Il lato positivo”. Allora, per ritirare la statuetta, l’attrice cadde inciampandosi nel suo abito lungo Dior. Un episodio che, a 23 anni, la rese ancora più irresistibile agli occhi del grande pubblico. Nel 2016 è stata la prima attrice a ricevere quattro candidature prima dei 25 anni. Presto, sarà la musa di Paolo Sorrentino per il suo nuovo film in lavorazione, “Mob Girl”.

Dopo una relazione con il regista Darren Aronofsky, Jennifer Lawrence si è legata al gallerista Cooke Maroney. Un amore sfociato nelle nozze nel 2019 e con una cerimonia sontuosa in una splendida residenza ottocentesca a Newport, nel Rhode Island. Tantissimi gli invitati vip, tra cui Kris Jenner, Sienna Miller e Ashley Olsen, che hanno partecipato all’evento blindatissimo. A dare la notizia del matrimonio era stato il sito americano TMZ, a soli 8 mesi dall’inizio della loro relazione.

FanPage