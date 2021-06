Harry Potter, bacchetta e occhiali all’asta per beneficenza: vi avanzano spiccioli?

A Los Angeles si terrà un’asta di beneficenza per vendere la bacchetta e gli occhiali usati da Daniel Radcliffe sui set degli ultimi Harry Potter: immaginate una cifra, poi confrontatela con quelle che presumibilmente si toccheranno.

Siete fan sfegatati di Harry Potter, avete un conto in banca spropositato e siete pronti a fare del bene? Se la risposta alle tre domande è sì, potreste prendere in considerazione l’idea di aggiudicarvi la bacchetta magica e gli occhiali che Daniel Radcliffe ha usato sul set di Harry Potter e i doni della morte: i due oggetti fanno infatti parte di un lotto di articoli che la Warner Bros ha messo a disposizione in un’asta di beneficenza, che si terrà dal 29 giugno al 1° luglio a Los Angeles, presso il Prop Store. I proventi andranno alla onlus Lumos fondata nel 2005 da J. K. Rowling e votata al sostegno dei bambini senza famiglia.

Indicativamente il valore di bacchetta e occhiali viaggia, secondo le stime, tra i 30.000 e i 50.000 dollari, ma chi si accontenta di oggetti meno iconici potrebbe ripiegare su altre memorabilia dei film. Ce ne saranno altre otto, tra cui la lettera con cui Hogwarts accettava Harry (valore stimato: 8.000-10.000 dollari), la copia del Daily Prophet vista nell’Ordine della Fenice e la lettera “urlatrice” di Ron vista in La camera dei segreti (entrambe sui 4.000-6.000 dollari). All’asta ci sarà anche un cofanetto a tiratura limitata con tutti i sette libri della saga, autografati da J. K. Rowling. Se siete interessati o se siete semplicemente curiosi di verificare quali cifre si raggiungeranno, potete andare sul sito ufficiale dell’asta dedicata a Harry Potter.

