Atlas, il nuovo film Netflix con protagonista Jennifer Lopez

Secondo quanto riporta la testata americana Deadline, Jennifer Lopez sarà la protagonista di un nuovo film targato Netflix, piattaforma con cui pare che abbia firmato un accordo pluriennale. Il film sarà diretto da Brad Peyton e vedremo la pop star in una veste decisamente nuova, non più protagonista di commedie romantiche, ma stavolta si tratta di un film d’azione e fantascienza. Dopo il ritorno in pompa magna sulle pagine delle cronache rosa per l’amore nuovamente sbocciato con Ben Affleck, è ora che JLo ritorni sulle scene dopo il discreto successo de “Le ragazze di Wall Street” e in attesa di “Shotgun Wedding”.

Attorno alla figura di JLo, infatti, ruoterà la trama di “Atlas” in cui si racconta la storia a cui è stato affidato il compito di salvare l’umanità. Il mondo è minacciato da un soldato dall’intelligenza artificiale intenzionato a distruggere gli uomini in modo da poter mettere fine alla guerra. Sarà Atlas, quindi, a dover trovare il modo di fermare questa follia omicida e per distruggere il nemico dovrà fare i conti con un qualcosa che la metterà nella condizione di dover affrontare le sue paure e rapportarsi con un’altra intelligenza artificiale, ancora più crudele di quella che ha progettato la distruzione del mondo.

A commentare il progetto, di cui attualmente si conoscono ancora poche informazioni relativa alla data di inizio delle riprese, è stato proprio il regista, Brad Peyton, che finora ha diretto quasi prevalentemente film d’azione. Il cineasta canadese si è detto entusiasta di poter lavorare con Jennifer Lopez: “Avere l’opportunità di dirigere Jennifer nel ruolo da protagonista di questo film è un sogno che diventa realtà, so che porterà la sua incredibile forza, la sua profondità e l’autenticità che tutti noi abbiamo ammirato dai suoi lavori”.