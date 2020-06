Vittoria Ceretti, il matrimonio della top model è super romantico: guarda che favola…

La top model bresciana ha appena 22 anni. E da soli sei mesi conosce… il neo marito. Che ha deciso di sposare a Ibiza, dopo aver trascorso con lui la quarantena proprio sull’isola

Vittoria Ceretti è una delle top model italiane più ricercate del momento. A soli 22 anni (e dopo appena sei mesi di fidanzamento) ha deciso di sposare il compagno. Con una cerimonia super romantica a Ibiza…

HA APPENA COMPIUTO GLI ANNI – Già, perché Vittoria Ceretti ha appena compiuto gli anni. E dieci giorni dopo ha deciso di dire sì al fidanzato deejay Matteo Milleri, che di anni ne ha 32, esattamente 10 più di lei.



I due si sono sposati con una cerimonia super romantica a Ibiza. Dove peraltro erano rimasti bloccati dalle stringenti norme anti Covid-19: una convivenza forzata sull’isola iberica che evidentemente ha fatto bene all’amore…

SI CONOSCONO DA APPENA SEI MESI – Il fatto è che Vittoria Ceretti e Matteo Milleri si sono conosciuti solo a inizio 2020. E dopo tre mesi di quarantena insieme e appena sei mesi dopo il primo incontro… è già matrimonio! Con una cerimonia super romantica: chiesetta bianca (intima e semplice), effusioni, sorrisi e sguardi d’amore… Per non dire l’eeganza che, visto il lavoro di Vittoria, non poteva certo mancare.

LA SPOSA È SUPER CHIC – Già, perché Vittoria Ceretti ha scelto un abito bianco di Jacquemus della collezione primavera estate 2020. Perfetto per l’occasione: spalline sottili, scollatura accentuata e gonna morbida. Con la particolarità della lunga fila di bottoni centrali che scivola lungo tutto l’abito, dalla scollatura alle caviglie. Vittoria ha poi abbinato un velo d’organza fissato sulla nuca durante la cerimonia, sandali bianchi e gioielli molto fini. Con make up appenna accennato e bouquet di rose bianche. Insomma, bellissima…





