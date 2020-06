Il Napoli vince la coppa Italia: reazioni e messaggi d’amore di mogli e fidanzate dei calciatori

Ecco come hanno festeggiato le mogli e le compagne dei calciatori del Napoli che ieri sera hanno conquistato la sesta Coppa Italia della storia del club azzurro ai danni della Juventus. Ginevra Francesca Sozzi, compagna di Matteo Politano, intona già ‘O Surdato ‘Nnamurato. Applausi anche da Jessica Ziolek, la signora Milik, e Rania Azul, la signora Lozano.

Il Napoli ha vinto la Coppa Italia battendo la Juventus ai calci di rigore con il risultato di 4-2. Abbiamo acceso i riflettori su quelli che il campo ha dichiarato come ‘hombre del partido’, ovvero Gennaro Gattuso e Alex Meret.



L’allenatore del Napoli ha trasformato una squadra fiacca in gagliarda e in meno di 200 giorni ha portato un trofeo che in città mancava da sei anni. Dietro di lui, una grande donna come Monica Romano. Alex Meret, con le sue parate nei 90 minuti e ai calci di rigore, ha fatto sì che il Napoli portasse a casa la sua sesta coppa nazionale: “Ragazzo meraviglioso e portiere bravissimo”, sono le parole della compagna Debora Romano. La E le altre ‘wags’ del Calcio Napoli, come hanno festeggiato i loro eroi?

C’è chi come Rania Azul, la moglie di Hirving Lozano, non ha mancato di far sentire la propria vicinanza all’uomo più in discussione in questo momento. Il talentino messicano non ha mai inciso in questa stagione e molto probabilmente andrà via quando ci sarà il rompete le righe. C’è un’altra moglie di un calciatore che potrebbe partire, Jessica Ziolek, che ha idealmente abbracciato il suo compagno. Le compagne dei nuovi arrivati Stanislav Lobotka e Matteo Politano festeggiano senza sosta. Lobotka ha mostrato la medaglia d’oro della Coppa Italia a sua moglie, il giorno dopo. Ginevra Francesca Sozzi intona ‘O Surdato ‘Nnammurato per il suo amore Matteo Politano: “…e ‘o primmo e ll’urdemo sarraje pe mme”. Anche la moglie di David Ospina, Jesica Sterling ha lanciato un messaggio d’amore per il suo compagno, che non ha potuto giocare la partita in quanto squalificato. È stato un grande Napoli nei suoi effettivi e nelle compagne rimaste a casa: uniti si vince!



Gossip.fanpage.it