«Veronica Mars», il nuovo trailer: cosa aspettarci dal revival

A 12 anni dall’ultima stagione, il personaggio interpretato da Kristen Bell torna con 8 nuovi episodi a partire dal 26 luglio sulla piattaforma Hulu

Per tutta la vita ha sognato di lasciare Neptune e di esplorare il mondo, ma il richiamo delle radici nel cuore di Veronica Mars è più forte di quanto non si possa pensare. Specialmente adesso quando, nel bel mezzo delle vacanze di primavera, scoppia una bomba a ogni angolo della cittadina e nessuno può dirsi al sicuro. A dodici anni dall’ultima volta, la giovane studentessa interpretata da Kristen Bell ritorna con una nuova stagione a partire dal 26 luglio sulla piattaforma Hulu: otto nuovi episodi per tifare daccapo per lei e riuscire a risolvere le indagini più fitte, difficili da sgrovigliare.

Il nuovo trailer della serie ci immerge di nuovo nelle atmosfere dell’originale,incluse le scene con protagonisti i cosiddetti «LoVe», ovvero Logan, che ha deciso di concedersi una lunga pausa dalla Marina prima di fare ritorno nel film del 2014, e Veronica, uniti come un tempo. Secondo le intenzioni dell’ideatore Rob Thomas, tuttavia, il loro ricongiungimento non sarà tutto rose e fiori, soprattutto perché Veronica sarà chiamata a prendere un’importante decisione sulla sua vita, di quelle che ti aprono le porte dell’età adulta lasciandoti il passato alle spalle.

«Sarà una stagione controversa, lasciate che ve lo dica. Non vedo l’ora che le persone la vedano e credo che resterò fuori da internet una volta che uscirà. Accadranno delle cose che susciteranno delle forti reazioni nelle persone», rivela la Bell ansiosa che i fan guardino i nuovi episodi. Molti gli interpreti principali che torneranno a vestire i panni dei propri personaggi, da Enrico Colatoni a Jason Dohring, da Percy Daggs III a David Starzyk. È arrivato il momento di un nuovo grado di maturità: non più la Veronica adolescente, ma la Veronica adulta, che può finalmente sparigliare le carte in tavola e dimostrare il proprio valore.

Mario Manca, Vanity Fair