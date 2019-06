A Milano i Preraffaeliti in mostra

Esibizione a Palazzo Reale con 80 capolavori dalla Tate

Un po’ di Londra arriva a Milano: da domani al 6 ottobre Palazzo Reale ospita la mostra ‘Preraffaeliti. Amore e desiderio’ con ottanta tele e disegni che arrivano dalla Tate Britain.

Fra le opere visibili, ci sono alcuni dei quadri più importanti della collezione inglese, a partire da Ofelia di John Everett Millais alla Lady of Shalott di John William Waterhouse.

Uno “straordinario apporto” di cui ha ringraziato l’assessore alla Cultura Filippo Del Corno.

Alla mostra – prodotta con 24ore Cultura – sono legati anche una serie di attività ed eventi per coinvolgere un pubblico sempre più vasto che vanno da spettacoli con tableaux vivents (il primo stasera in piazzetta Reale) a visite guidate a tema: per agenti segreti dell’arte (riservata a famiglie con bambini fino ad 11 anni), o per amanti della poesia.

Ansa.it