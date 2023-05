Al Bano su Romina Power: “Con lei finì perché fumava troppe canne, diventò irriconoscibile”

Al Bano Carrisi il prossimo 20 maggio compie 80 anni e per l’occasione il settimanale Oggi gli ha dedicato diverse pagine: in un’intervista il cantante ha raccontato i retroscena del matrimonio finito con Romina Power, rivelando per la prima volta il vero motivo per il quale si separarono, la marijuana. Poi sul suo compleanno: “Non ho ottant’anni ma quattro volte venti. Mi sento un ulivo che cammina, che vola”.

Al Bano nell’intervista per il settimanale Oggi ha parlato del rapporto con Romina Power, sua ex moglie dopo il divorzio ufficializzato nel 2012. Si separarono nel ’99 dopo 29 anni di matrimonio e una delle cause fu la marijuana. La rivelazione inedita:

Lo dico per la prima volta: il problema fu la marijuana. Romina fumava quella robaccia anche quattro volte al giorno. E lo faceva da anni, ancor prima della scomparsa di Ylenia. Era un’altra donna. Fumava ed era allegra. Finito l’effetto, si intristiva e piangeva. Era irriconoscibile. Non esprimeva più quell’attaccamento alle cose, la passione per la vita, per quello che avevamo vissuto e costruito quegli anni. Fu l’inizio della fine.

Il cantante di Cellino San Marco ha parlato anche degli inizi della loro storia: si incontrarono per la prima volta nel 1967, sul set del film Nel sole. Nel ’69 iniziò la loro relazione: “Nessuno sapeva di noi, ma Cannes pullulava di paparazzi. Finire su Oggi, ora lo ammetto, mi fece piacere. Era un modo autorevole per ufficializzare la nostra storia”. Non conosceva la famiglia Power, prima di incontrare Romina: “La mia ignoranza è stata il mio salvagente, se no mai sarei andato a cercare una così. Tra l’altro il suocero non c’era più, ma la suocera mi osteggiava. Le sue indicazioni, e questo lo avrei scoperto anni dopo, erano precise: sfruttalo, spremilo per bene e poi mandalo a quel paese”.

Al Bano ha poi ringraziato la sua attuale compagna Loredana Lecciso: “Non finirò mai di ringraziarla perché quando Romina se ne andò portò via anche i ragazzi e qui non c’era più nessuno. Loredana mi ha dato due figli meravigliosi, qui è tornata la vita, la casa si è riempita di bambini, di casino, come deve essere una casa”, le sue parole. “Poi però ha fatto scelte che non ho condiviso per niente” ha aggiunto riferendosi, con ogni probabilità, al momento di crisi vissuto con lei. Il cantante il prossimo 20 maggio compirà 80 anni, ma lui non vuole che si pronunci quel numero: “Non ho ottant’anni ma quattro volte venti. Mi sento un ulivo che cammina, che vola”. Il futuro, infine, lo immagina “Identico al passato”. Le sue parole:

Rimango sempre un buon contadino, continuerò a cantare e continuerò a mettere quello che guadagno, qui, nei miei 150 ettari di terra. Continuerò a produrre olio e nella cantina che sto costruendo passerò da un milione e 600 mila bottiglie di vino a 5 milioni”.