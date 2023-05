Elettra Lamborghini, per il compleanno il marito le regala un’automobile

Elettra Lamborghini, nipote del fondatore dell’impero automobilistico italiano, cosa potrebbe desiderare di più per il suo ventinovesimo compleanno se non una vettura? Pare uno scherzo, ma il marito della cantante, il noto dj Afrojack, per festeggiarla le ha fatto trovare un bolide arancione parcheggiato nel garage e infiocchettato come un bel regalino. L’auto sportiva cabrio, non è del parco macchine di famiglia ma arricchirà la collezione di Elettra.

La sorpresa di compleanno Elettra Lamborghini aveva annunciato con 24 ore di anticipo i festeggiamenti per il suo compleanno. I follower attendevano con trepidazione una improvvisata per il pomeriggio e così la cantante tra torta, palloncini e fiori ha rivelato sui social che il 2 giugno uscirà il suo nuovo progetto discografico, Elettraton. Felicità per i fan ma anche un po’ di delusione: molti di loro speravano che la tanto attesa sorpresa fosse la comunicazione di una cicogna in volo (il video del ciclo in ritardo un paio di mesi fa è diventato virale).

La festa in famiglia Niente party sfarzosi per Elettra Lamborghini che ha festeggiato i suoi 29 anni a casa circondata dall’affetto della sua famiglia e soprattutto del marito Afrojack, innamorato perso. Una bellissima torta colorata sulle tonalità del giallo, arancio, rosso con una sexy Elettra (gli scatti con seno nudo in mano sono imperdibili) di pasta da zucchero a decorarla. I colori del sole proprio come la dedica che il dj ha scritto per la Lamborghini sui social: “Buon compleanno al mio sole, alla mia adorabile moglie”.

La vita privata Elettra Lamborghini Elettra Lamborghini ha sposato il dj olandese Afrojack nel settembre del 2020 con una cerimonia da favola a Villa del Balbiano a Ossuccio su lago di Como. I due erano fidanzati ufficialmente dal dicembre del 2018. “Il mio migliore amico Afrojack mi ha chiesto di sposarlo 2 giorni fa … È la persona più dolce e adorabile che abbia mai incontrato in vita mia, e l’unico uomo che posso davvero chiamare uomo. Ogni giorno penso a quanto sono fortunata ad aver trovato qualcuno con un grande cuore come lui, che crede ancora nella famiglia ed è così simile a me. Le persone dicono: ‘Quando è la persona giusta, lo senti’. L’ho sentito dall’inizio, questo sarà per la vita“ aveva scritto Elettra annunciando le nozze.