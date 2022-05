Katy Perry tra sushi e pizza in uno spot per Just Eat

La pop star ha sostituito Snoop Dogg come volto del marchio dopo la fusione con Takeaway. Il video è un concentrato di colori, cibi e allegria

Katy Perry è il nuovo volto di Just Eat, il colosso del digital food delivery. La pop star è infatti il testimonial della prima campagna globale unificata di Just Eat Takeaway.com, l’entità nata dalla fusione del 2020.

KATY PERRY, LO SPOT PER JUST EAT



Con questa nuova campagna Just Eat ha esteso la sua piattaforma in 19 mercati e 20 lingue in tutto il mondo, entrando per la prima volta in Germania, Paesi Bassi, Polonia, Slovacchia, Romania, Israele, Belgio, Lussemburgo, Bulgaria e Austria. Nello spot, creato dall’agenzia McCann London, Katy Perry canta la sua versione di Qualcuno ha detto Just Eat?. Nel video si vede un corriere arrivare a casa di Katy Perry, una sorta di dimora delle bambole gigante. Il pubblico viene accompagnato in un tour magico, in perfetto stile Perry, pieno di costumi elaborati e colorati, personaggi bizzarri come pupazzi che suonano il piano e una vasta gamma di cibo per ogni occasione. La cantante ha co-creato la musica e i testi insieme a Kris Pooley, McCann London e il team dietro l’originale Did Somebody Say Feat. Snoop Dogg. Alla regia Dave Meyers, che in precedenza ha creato videoclip per i brani di Katy Perry Swish Swish e Firework.

JUST EAT, LE DICHIARAZIONI

Dopo due anni di pubblicità insieme al precedente testimonial, Snoop Dogg, “non avremmo potuto prevedere il successo di quella campagna”, ha affermato Susan O’Brien, vicepresidente del marchio globale di Just Eat Takeaway.com. “Siamo passati da due organizzazioni che operano in modo indipendente, a un’azienda unificata e, per la prima volta, ci presentiamo su un palcoscenico mondiale con la stessa espressione gioiosa”, ha continuato. “Katy Perry porta un potere da star senza precedenti e la sua natura divertente si abbina perfettamente alla nostra. È la partnership perfetta per continuare a costruire la connessione istintiva tra Just Eat e la gioia della consegna del cibo”. Grande entusiasmo anche da parte dell’artista, che ha parlato di un’esperienza piacevole e spontanea. “La maggior parte dei miei dischi hanno cavalcato il tema del cibo, dalle fragole, alle mentine e anche dei funghi”. La cantante, legata sentimentalmente all’attore Orlando Bloom dal quale ha avuto una figlia, Daisy, ha dichiarato di ordinare spesso cibo a domicilio. Per questo motivo è stato divertente, per lei, parlare di questa parte della sua quotidianità, in aggiunta “alle cose che contribuiscono a dar gioia alla mia vita: colori vivaci e sgargianti, abiti stravaganti e giochi di parole sul cibo cantati su una melodia accattivante”.