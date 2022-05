Elvis, i poster del film

Il film di Baz Luhrmann arriverà nelle sale cinematografiche italiane il prossimo giugno e avrà come protagonista l’attore Austin Butler

Sono state rilasciate tre nuove locandine del film autobiografico sull’iconico Re del Rock. Elvis, questo il titolo della pellicola che è stata diretta dal regista Baz Luhrmann, già dietro alla macchina da presa di lavori indimenticabili, come Romeo + Giulietta e Il grande Gatsby. I poster raffigurano Elvis in tre famose pose del cantante, brillantemente interpretato dall’attore Austin Butler. Elvis arriverà in Italia il prossimo giugno e sarà proiettato in anteprima durante il Festival di Cannes 2022.

LA TRAMA

Il lungometraggio, molto atteso dai fan e dalla critica, esplora la vita e la musica del “Re” Presley (Austin Butler). Questa volta, però, è filtrata dal rapporto controverso e complesso con il suo enigmatico e misterioso manager, il colonnello Tom Parker (Tom Hanks). Il racconto si snoda attraverso la dinamica innescatasi tra Presley e Parker nell’arco temporale di 20 anni, dall’inizio della celebrità del cantante fino alla popolarità senza precedenti. Sullo sfondo la perdita dell’innocenza dell’America e il paesaggio culturale in piena evoluzione. Nel percorso di crescita di Presley è centrale Priscilla Presley (Olivia DeJonge), una delle donne più influenti della sua vita.

IL CAST

Elvis è un film biografico/drammatico diretto da Baz Luhrmann, da un soggetto dello stesso regista e di Jeremy Doner. La sceneggiatura vede tra gli autori Luhrmann, insieme a Sam Bromell Craig Pearce e Jeremy Doner. Le case di produzione coinvolte sono la Bazmark Films, la Roadshow Entertainment, la The Jackal Group e la Whalerock Industries, mentre il produttore esecutivo è Rory Koslow. In Italia, Elvis sarà distribuito dalla Warner Bros.

Nel cast figurano Austin Butler nel ruolo di Elvis Presley, Tom Hanks nel colonnello Tom Parker, Olivia DeJonge come Priscilla Presley e Kodi Smit-McPhee nei panni di Jimmy Rodgers. E ancora: David Wenham è Hank Snow, Dacre Montgomery è Steve Binder, Luke Bracey è Jerry Schilling, Richard Roxburgh è Vernon Presley, Kelvin Harrison Jr è B.B. King, Xavier Samuel è Scotty More, Melina Vidler è Diane, Gary Clark Jr. è Arthur “Big Boy” Crudup e infine Yola è Sister Rosetta Tharpe.

La pellicola verrà presentata in anteprima mondiale al Festival di Cannes 2022 e sarà distribuita nelle sale cinematografiche di tutto il mondo a partire dal 24 giugno 2022. 45 giorni dopo verrà rilasciato sulla piattaforma di streaming statunitense HBO Max.