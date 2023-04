“L’Isola dei Famosi”: Cecchi Paone festeggia l’anniversario con il fidanzato, i Jalisse accolti come a Sanremo

Spazio alle coppie nella nuova edizione: tra festeggiamenti e grandi ritorni…

Da Cecchi Paone e il fidanzato ai Jalisse: le coppie sono protagoniste nella nuova edizione de “L’Isola dei Famosi”. La serata parte con l’arrivo a Playa Palapa del divulgatore scientifico, accompagnato dal fidanzato Simone Antolini: per la coppia, la prima puntata del reality show condotto da Ilary Blasi coincide con una data speciale. “Stiamo insieme da un anno – ha detto Paone, mentre brindava con tanto di champagne insieme al compagno -, cito un vecchio film, ti ho sposato per allegria, Simone è serio e affidabile e mi tiene allegro e in perenne stato di divertimento”. “Lo hai portato a fare la fame sull’Isola, sai che bell’anniversario…”, ha scherzato con ironia Ilary Blasi. “Per me è una luna di miele indimenticabile…”, è stata la replica di Paone.

Arrivano anche i Jalisse

In Honduras, però, c’è anche un’altra coppia molto attesa. Dopo 26 anni di rifiuti consecutivi al Festival di Sanremo, i Jalisse trovano una scala da scendere nella playa dell’Isola dei Famosi. La coppia viene accolta da Alvin con tanto di mazzo di fiori. “Siamo pronti e carichi, la nostra vittoria a Sanremo ha dato fastidio per questo non ci hanno più voluti, ma siamo qui e daremo il meglio di noi”, raccontano.

Il resto del cast

Tra i concorrenti c’è anche un’altra cppia, è quella rappresentata ai volti dello “Zoo di 105”, Marco Mazzoli e Paolo Noise. Con loro, la tribù de las chicas: Cristina Scuccia, Helena Prestes, Nathaly Caldonazzo, Claudia Motta e Fiore Argento, Pamela Camassa e Corinne Clery. Gli hombres, invece, sono: Marco Predolin, Andrea Lo Cicero e Cristopher Leoni, a cui si è aggiunto “il bonito” Luca Vetrone.