Leonardo Pieraccioni: “Sto con Teresa da lunedì a giovedì”

L’attore è fidanzato e felice ma rivela che durante i weekend si dedica solo a sua figlia Martina

Leonardo Pieraccioni è felicemente fidanzato. Dopo la fine della storia con Laura Torrisi, il suo cuore batte per Teresa Magni, con cui fa coppia da quattro anni. Una storia vissuta nella riservatezza, anche se di tanto in tanto non mancano scatti social di coppia. “Ci vediamo dal lunedì al giovedì, poi sto con mia figlia Martina” ha rivelato l’attore.

Il rapporto tra Leonardo Pieraccioni e Teresa Magni è fatto di amore e complicità. Entrambi hanno figli nati da relazioni precedenti, per cui hanno organizzato la loro settimana in modo da non far mancare nulla a nessuno. Dal lunedì al giovedì si frequentano, poi lui si dedica alla figlia nel weekend. “I genitori separati e i figli diventano coppiette” scherza a proposito del suo rapporto con Martina. Ma forse in queste pause si nasconde anche l’elisir di lunga vita della storia con la sua fidanzata. I rapporti d’amore lui non riesce proprio a farli durare: “Il matrimonio è una maratona di 50 km. Bisogna avere fiato e testa per superare i momenti critici. A me dopo qualche curva mi si rompono i lacci delle scarpe. Non supero i tre anni”.

La storia con Teresa Magni

“Sto da quattro anni con Teresa che è fuori dal cinema, vendeva capsule per il caffè, ha una figlia anche lei”, racconta Leonardo Pieraccioni a proposito della sua compagna. Di 16 anni più giovane del regista, è riuscita in un’impresa epica. Sono usciti allo scoperto sui social con una prima, timida, foto nel 2021 e poi, qualche mese dopo, è arrivato lo scatto che ha tolto ogni dubbio.

La relazione con Laura Torrisi

Prima di conoscere Teresa Magni, Leonardo Pieraccioni è stato legato per 7 anni a Laura Torrisi, da cui ha avuto nel 2010 una figlia, Martina. Si sono innamorati sul set di “Una moglie bellissima” nel 2007 ma tra loro è finita dopo qualche anno pare a causa di un tradimento da parte dell’attrice: “Ci sono donne che non sono pronte a fare le mogli. Ora Laura ha 42 anni e le auguro un matrimonio meraviglioso per i prossimi 60 anni arrivando a 100 mano nella mano col suo sposo”.