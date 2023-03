La trappola atomica, il libro che raccoglie film, dischi, canzoni e serie TV sulla bomba

Un saggio fresco di stampa intitolato “La trappola atomica. Come la bomba ha contaminato la cultura pop” mette insieme per la prima volta in assoluto tutti i film, i romanzi, le canzoni, i videogiochi, le opere d’arte, le serie televisive, i fumetti e addirittura i cartoni animati che trattano di bomba a fissione nucleare. È la prima “enciclopedia analitica” che vuole raccogliere ogni opera culturale che racconta cosa accadrebbe se il micidiale tasto che l’uomo ha in mano venisse ancora una volta schiacciato.

n un periodo storico in cui l’incubo della bomba atomica torna a spaventarci come all’epoca della Guerra Fredda, esce un libro che raccoglie per la prima volta in assoluto tutte le opere culturali che parlano di ordigni a fissione nucleare.

Si intitola La trappola atomica. Come la bomba ha contaminato la cultura pop (Ultra, 2023) ed è il saggio fresco di stampa scritto da Camilla Sernagiotto (giornalista collaboratrice di Sky TG24, oltre che del Corriere della Sera). In questo testo vengono cuciti assieme per la prima volta nella storia le pellicole cinematografiche, i romanzi, le canzoni, i videogame, le opere d’arte, le serie televisive, i fumetti e perfino i cartoni animati che trattano di bomba atomica.

È un libro che vuole offrirsi come la prima “enciclopedia analitica” della bomba, un “tesoretto” che raccoglie orrori e devastazioni di stampo atomico per rendere più chiaro ai nostri occhi cosa potrebbe accadere se la grande paura dello scoppio dell’atomica si traducesse in realtà.