Ben Affleck ha spiegato perché sembrava infelice ai Grammy 2023

L’attore e regista, presto al cinema con Air, ha spiegato all’Hollywood Reporter perché è apparso visibilmente turbato durante la serata di gala di Los Angeles. Le sue foto e i fermo immagine hanno fatto il giro del web. È passato più di un mese dalla notte dei Grammy Awards 2023 ma le facce annoiate di Ben Affleck che ha partecipato alla serata di gala insieme a Jennifer Lopez fanno già parte della cultura pop fin da quando l’evento era ancora in corso. Come molti ricorderanno, durante la cerimonia dei prestigiosi premi dell’industria musicale, l’attore di Gone Girl è apparso stanco, al limite dell’infelice, mentre era seduto al tavolo con gli altri ospiti e sua moglie. In un’intervista sull’Hollywood Reporter ha finalmente spiegato cosa era successo.

I GRAMMY AWARDS: TRA JENNIFER LOPEZ E TREVOR NOAH

Il successo planetario di divi hollywoodiani del calibro di Ben Affleck e Jennifer Lopez è frutto di un lavoro costante, studio e preparazione; è chiaro, dunque, che il regista di Argo non è stato affatto contento quando Trevor Noah, il presentatore della sessantacinquesima edizione dei Grammy, si è avvicinato al tavolo assegnato a lui e a sua moglie per fare uno sketch comico (una finta telefonata con sua madre). Affleck ha rivelato che in quel momento ha pensato: “Oh, Dio” e subito ha detto a sua moglie che l’avrebbe lasciata lì, da sola, accanto al presentatore in balia dei suoi scherzi.

Ecco, quindi, spiegate le ragioni per cui Jennifer Lopez e Ben Affleck – i “Bennifer”, per chiamarli col nomignolo con cui sono conosciuti suoi media come coppia – sono apparsi visibilmente turbati davanti alle telecamere durante lo show che è stato trasmesso in diretta tv (negli States) e in live streaming in tutto il mondo: la coppia stava discutendo ed è stata colta dai cameramen e dai fotografi mentre era nel bel mezzo di una discussione. Una discussione qualunque – precisa l’attore – di quelle normali tra marito e moglie.

Scherzavano, quindi, J.Lo e Ben Affleck seduti al tavolo dei Grammy ed effettivamente la popstar, che a un certo punto appare contrariata e colpisce il petto del marito con un buffetto, stava rispondendo alla provocazione di lui che aveva scherzato pensando di lasciarla da sola lì, in prima fila, per sottrarsi agli imprevedibili scherzi di Noah. “Farai bene a non andartene”, avrebbe ammonito la Lopez, una dichiarazione che per molti è stata interpretata come un segnale di nervosismo da parte della cantante nonché espressione di malessere generale nella coppia che è andata all’altare la scorsa estate ma che, per certi media, è perennemente in crisi.