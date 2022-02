Achille Lauro organizza con Gucci un evento nel Metaverso

Achille Lauro annuncia sui social che porterà la sua musica tra le potenzialità del Metaverso. Lo farà su Roblox e tre differenti esibizioni fashion-music, in cui la sua discografia incontrerà la moda Gucci di Alessandro Michele

Dopo il successo di Sanremo 2022, la pubblicazione di Lauro – Achille Idol Superstar e la corsa al prossimo Eurovision Song Contest di Torino come rappresentante di San Marino, per Achille Lauro è tempo di altre importanti novità. Il cantante ha annunciato sui social che sarà tra i primi artisti del Belpaese ad organizzare un evento totalmente digitale in quel Metaverso che prenderà sempre più piede nelle nostre vite. In breve, i fan di Achille Lauro potranno vederlo ed ascoltarlo in ben tre differenti esibizioni fashion-music “featuring Gucci” che il cantante ha organizzato a rotazione sulla piattaforma Roblox dal 18 al 27 febbraio. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

ACHILLE LAURO E I CONCERTI NEL METAVERSO

Tre concerti digital per ingannare l’attesa verso quel 27 maggio 2022 che segnerà la partenza del suo nuovo tour. Achille Lauro è tra i primi artisti italiani (dopo la rapper BigMama) a scegliere di trasportare i fan della Penisola in quel Metaverso che è un mondo dalle infinite possibilità, in questo caso di arte e di intrattenimento. Esibizioni che il cantante stesso ha definito come fashion-music proprio laddove, supportato dal suo partner stilistico Gucci, Lauro presenterà sulla piattaforma Roblox, quella che lui stesso e i suoi organizzatori hanno definito come un’esperienza totalmente coinvolgente ed immersiva. Ecco le sue parole sui social: “Vi dò il mio benvenuto alla prima esperienza nel metaverso di un artista italiano. Il 18 febbraio lancerò su Roblox insieme a Gucci e Warner Music Italy un’esperienza in cui per la prima volta la musica incontrerà il mondo fashion”. Più nello specifico Lauro racconta che “L’evento durerà fino al 27 febbraio e permetterà di prendere parte a tre show in tre diversi mondi. Nello spazio virtuale potrete collezionare esclusivi virtual item Gucci ispirati agli abiti che ho avuto l’onore di ideare con Alessandro Michele (Direttore Creativo Gucci) per i palchi più importanti della mia carriera”. L’evento si terrà quindi dal 18 al 27 febbraio e permetterà agli utenti di prendere parte a 3 concerti, con 3 ambientazioni differenti, tra video cult e video inediti.