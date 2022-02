Blanco sulla relazione con la fidanzata Giulia Lisioli: «Alti e bassi»

Durante un’intervista, al cantante di “Brividi” è stato chiesto come vadano le cose con la compagna

Il cantante di “Brividi” Blanco, durante un’intervista a Rtl 102.5 insieme a Mahmood, ha confessato un dettaglio della sua relazione sentimentale con la fidanzata Giulia Lisioli dopo la vittoria al Festival di Sanremo 2022.



«Alti e bassi». Tre parole con cui il cantante di “Blu celeste” ha risposto alla domanda su come stessero andando le cose tra lui e la fidanzata con la quale è insieme, come raccontato da lui stesso nel corso della stessa intervista, da un anno. Mahmood, più grande ed esperto a destreggiarsi da domande e gossip, ha tagliato corto l’argomento, con ironia. «No, non diciamo queste cose. Ora è il momento della pubblicità!», ha scherzato il cantante di “Soldi”.



Da quel momento in poi il web è impazzito poiché tutti vogliono capire come le cose tra Blanco e la fidanzata stiano andando. D’altra parte il successo, i nuovi impegni, l’onda mediatica travolgente, sono tutti fattori che fanno traballare coppie stabili e adulte e sarebbe comprensibile se fosse così anche per due ragazzi così giovani – 19 lui, 23 lei. Ma ormai conosciamo l’animo giocoso e goliardico di Blanco, il quale non perde mai occasione di ridere e scherzare anche su temi “scottanti” come l’amore. Che la sua fosse solo una battuta? Intanto in questi giorni su Instagram le foto e i video con Blanco e Giulia insieme hanno latitato.



Cosmopolitan.it