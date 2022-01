Michelle Obama che balla struccata al suo compleanno è un’icona vivente

Simpatica, divertente, genuina, a 58 anni l’ex studentessa di Harvard sa come divertirsi e non ha paura di mostrarlo in pubblico

Elisir di lunga vita per Michelle Obama. A 58 anni appena compiuti l’ex first lady è più spumeggiante che mai. Sarà il nuovo anno appena incominciato, sarà la popolarità sempre in crescita sui social o i pronostici dei dem, che la vedrebbero bene come nuova candidata alle presidenziali del 2024, ma più passa il tempo, più l’avvocatessa di Chicago si conferma icona vivente del nuovo millennio. Il modello di donna a cui guardare e ispirarsi per scoprire cosa voler diventare nella vita, come suggerisce la sua aubiografia di successo Becoming.



Per festeggiare il suo compleanno, Michelle Obama ha postato ieri sera un divertentevideo in cui balla sulle note di Stevie Wonder davanti a una deliziosa torta alla panna. Struccata e in versione easy chic con tanto di bandana nera a fermare i ricci ribelli, t-shirt e blusa in tinta – solo un paio di orecchini di perle a incorniciarle il viso – la moglie dell’ex presidente Usa si mostra sui social in tutta la propria semplicità. Simpatica, divertente, genuina, l’ex studentessa di Harvard sa come divertirsi e non ha paura di farlo vedere in pubblico.



“Eccoci al dolce 58esimo compleanno! – ha scritto su Instagram ai suoi 48 milioni di follower –. Grazie mille per la vostra manifestazione d’amore. Qualsiasi cosa mi abbiate scritto per messaggio, mail o abbiate postato sui social media, ogni augurio di compleanno che ho ricevuto ha significato moltissimo per me. Sono così grata per tutte le persone che hanno festeggiato con me. Non vedo l’ora di vedere cosa ci riserverà questo nuovo anno”. Per l’occasione non sono mancati gli auguri dell’adorante marito Barack Obama, che ieri ha condiviso una romantica foto di coppia al tramonto. “Buon compleanno Michelle – ha scritto il marito –. Il mio amore, la mia partner, la mia migliore amica”. Il mare, le palme, un buon cocktail tra le mani e al proprio fianco la donna della propria vita: tutto ha più senso insieme.



