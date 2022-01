Bradley e le scene di nudo in Nightmare Alley

L’attore di A star is born racconta quanto sia stato difficile girare le scene di nudo nel nuovo film presto al cinema

Bradley Cooper è un attore straordinario che, con il passare degli anni, si è guadagnato di diritto un posto nell’olimpo delle star di Hollywood grazie a pellicole di successo quali American hustle – L’apparenza inganna, American Sniper e il celebre A star is born, dove il 47enne recita accanto a Lady Gaga dando vita al meraviglioso duetto sulle note di Shallow.

Oggi Bradley è protagonista del thriller psicologico diretto da Guillermo del Toro La fiera delle illusioni – Nightmare Alley (nel cui cast compaiono anche Cate Blanchett, Toni Collette, Willem Dafoe e Rooney Mara) dove, tra le altre cose, recita anche una scena di nudo frontale che sta facendo molto discutere, soprattutto dopo che l’ex di Irina Shayk ha raccontato quanto sia stato difficile realizzare quelle riprese.



Quella vissuta sul set del film La fiera delle illusioni è stata la prima esperienza in cui Bradley Cooper ha posato davanti alla macchina da presa completamente nudo (da ambo i lati), trascorrendo ben sei ore senza vestiti davanti a tutta la troupe. «È stato piuttosto pesante» ha ammesso l’attore 47enne, il quale ha realizzato la scena il primo giorno di riprese al fianco di Toni Colette, tanto per rompere il ghiaccio con la collega nel modo più strong possibile.



Una sequenza questa che non ha mai turbato Bradley, poiché quel nudo non era fine a sé stesso ma «era necessario per raccontare la storia. Bisognava farlo in un modo reale e questo richiedeva che fossimo nudi emotivamente e profondamente» ha spiegato Cooper, il quale insieme a Colette ha dovuto simulare all’interno di una vasca da bagno una scena di sesso piuttosto intensa che, dopo 6 ore di duro lavoro, ha dato i suoi frutti rendendo più che orgoglioso il regista Guillermo del Toro.



La pellicola Nightmare Alley è ambientata negli anni ’40 ed è basata sull’omonimo romanzo scritto nel ’46 da William Lindsay Gresham: protagonista un intelligente operaio (Stanton Carlisle, interpretato da Cooper), la cui esistenza va in mille pezzi non appena la sua vita si intreccia con quella di altri personaggi sinistri e inquietanti. Una pellicola accattivante in uscita nei cinema il 27 gennaio, a quasi un mese di distanza dal lancio di un’altra pellicola che vede Bradley tra i protagonisti: ovvero Licorice Pizza, film grazie al quale Cooper è candidato ai SAG Award 2022come miglior attore non protagonista.



Cosmopolitan.it