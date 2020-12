MartiniLiveBar, terzo appuntamento con Nitro

“La musica non potrà mai diventare solo virtuale, perché è ancora molto analogica, è tanto cervello, è tanto cuore ma soprattutto pancia. Però questa è una bellissima zona grigia, in cui si possono fare molti esperimenti”. Lo ha detto Nicola Albera, in arte Nitro, durante la presentazione del terzo appuntamento del #MartiniLiveBar, un evento-aperitivo che ha l’obiettivo di continuare a dare voce a rappresentanti della musica italiana, dare loro un palco su cui esibirsi e agli italiani la possibilità di vedere in live streaming uno show musicale di qualità. Stasera, infatti, Nitro si esibirà live da Terrazza Martini a Milano e tutti potranno assistere al concerto dalle 19 sui canali social di Martini e sul canale Instagram di Nitro. “Il primo lockdown mi ha lasciato spiazzato, anche perché era appena uscito il mio ultimo disco. È stato molto difficile all’inizio, poi però una mattina mi sono alzato e ho ricominciato a lavorare, mi sono messo a studiare nuove lingue e a scrivere musica – ha continuato l’artista -. Questa situazione è difficile: non è solo il fatto di non sentire l’adrenalina di un concerto, ma anche non avere ispirazione e questa cosa per noi è fondamentale, anche se molti non la capiscono. Io quando scrivo ho bisogno di ricevere input dall’esterno, mi mischio con le persone, vado in incognito nei bar, per ascoltare storie, che poi metto dentro le mie canzoni. Non mi ricordo l’ultima volta che ho fatto un live purtroppo, se avessi saputo che era l’ultima mi sarei divertito ancora di più. Di sicuro – ha concluso – quando ritornerà la possibilità, non mi perderò mai più l’occasione di andare ad un concerto”. Classe 1993, Nicola Albera, in arte Nitro, ha iniziato facendo notare il suo talento su Mtv nel 2012. Entrato nella crew Machete, si è affermato come rapper di punta della nuova scena italiana. Il 6 marzo 2020 è uscito il nuovo album Garbage per Sony Music, che ha conquistato subito il primo posto della classifica dei dischi più venduti della settimana. L’11 dicembre è uscito il singolo OSSIGENO (Arista/Sony Music Italy) Feat Vegas Jones.