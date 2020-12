“Mission: Impossible 7”, Tom Cruise furioso con due membri della troupe troppo vicini

Dopo le tappe in Italia tra Roma e Venezia, ora “Mission: Impossible 7” si sta girando in Gran Bretagna, negli studi di Leavesden. Come racconta il tabloid britannico Sun sul set del nuovo capitolo della saga, l’attore protagonista e produttore avrebbe perso la testa, inveendo e urlando contro due membri della troupe, rei di essere troppo vicini e di non rispettare i protocolli anti-Covid.

Il tabloid britannico ha pubblicato l’audio rubato della ramanzina dell’attore, spiegando che tutti i componenti della troupe ai Warner Bros. Studios di Leavesden sarebbero rimasti sconvolti dalla sua furia. I due membri della troupe si sarebbero avvicinati allo schermo di un computer, violando la regola del distanziamento fisico di circa 2 metri sul set.

“A Hollywood stanno ricominciando a fare film grazie a noi! Ogni notte sono al telefono con executive e produttori e compagnie assicurative che ci prendono da modello. Non fermiamo questo film. Stiamo creando migliaia di posti di lavoro. Non voglio più vedere cose del genere, mai più. E se succede di nuovo siete licenziati”, è stata la minaccia dell’attore. “Volete dire voi alla gente che sta perdendo la propria casa, che non ha cibo da mettere sulla tavola o soldi per mandare i figli al college perché la nostra industria è ferma?”, si sente nella registrazione.

La produzione del film è stata molto complicata e Cruise sa che un focolaio potrebbe rallentare ulteriormente l’uscita del film. Dopo una prima sospensione a febbraio, le riprese sono ripartite verso fine estate tra Italia, Norvegia e Inghilterra. E sono state interrotte di nuovo a ottobre perché diversi membri della troupe erano risultati positivi al Covid-19. Da qui la rabbia dell’attore. Se tutto proseguirà come nei piani, il settimo episodio arriverà nelle sale americane il 19 novembre del 2021.

Tgcom24