Norman Reedus sbarca a Parigi nel nuovo teaser di Walking Dead: Daryl Dixon

Daryl Dixon lo abbiamo visto in moltissime situazioni: disperso nel mare, tra le montagne, su una spiaggia. Ora, però, il nuovo teaser trailer lo mostra in città. E più precisamente a Parigi.

Riutilizzando dialoghi precedentemente ascoltati in altri teaser (“Mi chiamo Daryl Dixon. Se non dovessi tornare indietro, voglio che sappiano che ci ho provato”), il nuovo filmato mostra Norman Reedus che naviga lungo la Senna. Ovviamente, la sua Parigi non è esattamente come quella che conosciamo. Anzi, la Torre Eiffel è ormai in rovina, ridotta a un ammasso di ferro.

La Parigi post-apocalittica di Walking Dead: Daryl Dixon è decisamente inquietante. Ha perso tutta la sua vena romantica, la sua bellezza e la sua poesia. Ora è invasa dagli zombie, è pericolosa e sta lentamente morendo. Lo spin-off non sarà semplicemente un’estensione della serie originale, dunque. Introdurrà nuovi personaggi, nuovi temi. Sarà un’entusiasmante estensione del genere, che soddisferà gli spettatori che amano questo tipo di narrazione e vogliono sempre di più. I fotogrammi del teaser ritraggono dunque molti altri personaggi della serie, alcuni dei quali per la prima volta. C’è Clémence Poésy, che interpreterà una giovane donna membro di un gruppo religioso progressita: Daryl Dixon unirà le sue forze con lei, in un viaggio in cerca di risposte (per lui) e che chiuda i conti con il passato (per lei). Adam Nagaitis vestirà i panni del proprietario di un night club clandestino, il Demimonde, con un ruolo centrale dopo l’apocalisse zombie. Mentre i ruoli degli altri attori (Anne Charrier, Eriq Ebouaney, Laika Blanc Francard, Romain Levi e Louis Puech Scigliuzzi) restano avvolti nel mistero. “L’obiettivo non è solo vedere Daryl in luoghi esotici e nuovi, ma esplorare un mondo completamente diverso” ha spiegato Greg Nicotero, regista e produttore esecutivo di Walking Dead: Daryl Dixon.

Chi si aspetta di vedere gran parte di ciò che è successo nelle 11 stagioni di The Walking Dead resterà dunque sorpreso. Nicotero e il team di Daryl Dixon non si sentono minacciati dai titoli post-apocalittici che stanno letteralmente invadendo gli schermi. Anzi, i produttori e il cast si sentono rinvigoriti dalla competizione. “Serie come The Last of Us dimostrano che ci sono ancora commoventi storie di sopravvivenza da raccontare” ha spiegato Nicotero. “Il nostro obiettivo è soddisfare quelle persone che vogliono vivere l’avventura”.

Daryl Dixon intende ritrovare i vecchi compagni Rick e Michonne, ed è proprio durante questa disperata ricerca che si trova al di là dell’Oceano. Il suo personaggio avrebbe dovuto essere accompagnato da quello di Carol (Melissa McBride), che ha però abbandonato la serie. Così, il viaggio di Dixon si trasforma in un viaggio in solitaria, almeno fino all’incontro col personaggio di Clémence Poésy. Un viaggio in quella Francia già vista sul finale dello spin-off World Beyond, in riferimento ad un misterioso laboratorio oltreoceano impegnato nello sviluppo di una variante di zombie.

Daryl riuscirà a trovare Rick Grimes (Andrew Lincoln) e Michonne (Danai Gurira)? I due personaggi, peraltro, dovrebbero tornare anche nello spin-off previsto per il 2024 Rick & Michonne, in cui dovrebbe esserci anche Norman Reedus.

Per vedere Walking Dead: Daryl Dixon in Italia, bisogna con ogni probabilità attendere l’ultima parte del 2023.