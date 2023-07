Hayao Miyazaki, il nuovo film cambia titolo ed esce in Giappone

L’ultimo film di Hayao Miyazaki è approdato finalmente nelle sale giapponesi. E la cortina di mistero su di esso comincia a dipanarsi. Venerdì 14 luglio il film una volta noto come How Do You Live? e ora diventato The Boy and the Heron (letteralmente Il ragazzo e l’airone, anche se un titolo ufficiale italiano ancora non c’è, così come manca una data d’uscita nel nostro Paese) è uscito in patria conquistando da subito la critica con quella che The Hollywood Reporter definisce una “combinazione di lieve smarrimento e profondo apprezzamento”.

Secondo il sito americano, le prime recensioni lasciano pochi dubbi e descrivono “un film visivamente stupefacente ma in qualche modo più scuro ed enigmatico di gran parte del catalogo Ghibli”. THR riporta anche che uno degli impiegati di lungo termine dello studio d’animazione giapponese è uscito dalla proiezione di 124 minuti parlando del “culmine” del mondo animato di Miyazaki. Secondo Anime News Network, “ogni fotogramma di questo film appare come un’opera d’arte a sé stante” e The Boy and the Heron è “un film che potresti guardare centinaia di volte e scoprire comunque nuovi aspetti dietro ogni scena”. Per Eiga Channel, invece, “non è esagerato dire che questo film è tra le migliori opere dello Studio Ghibli dal punto di vista visivo e narrativo” e “Ghibli, che ha prodotto opere facilmente comprensibili dai bambini, ha finalmente distribuito un film che richiede tempo e attenzione per essere compreso, quindi è naturale che ci possano essere reazioni di confusione”.

D’altra parte è lo stesso Miyazaki ad ammetterlo, stando a quanto riportato in un suo articolo da Tachiro Yoshino, giornalista giapponese e nipote di Genzaburo Yoshino, autore del romanzo E voi come vivrete?, opera che ha parzialmente ispirato il film. Al termine di una proiezione privata a cui Yoshino ha partecipato, Miyazaki si sarebbe alzato rivolgendosi al pubblico e affermando: “Forse non lo avete capito. Io stesso non lo capisco”.

Hayao Miyzaki ha compiuto 82 anni lo scorso gennaio, nel corso della sua straordinaria carriera è stato probabilmente il più grande animatore del Giappone e uno dei più grandi al mondo. Nel 2002 ha conquistato il premio Oscar col film La Città Incantata, nel 2013, in occasione della presentazione di Si Alza il Vento alla Mostra del Cinema di Venezia, aveva annunciato il suo ritiro. Premiato con l’Oscar alla carriera nel 2014, nel 2015 fu annunciata la sua intenzione di tornare al lavoro su un cortometraggio, Kemushi no Boro. Durante uno speciale televisivo a lui dedicato dal titolo Never-Ending Man: Hayao Miyazaki, fu rivelata in esclusiva la sua intenzione di produrre un nuovo lungometraggio inseguito all’insoddisfazione del lavoro sul corto precedente. Secondo Toshio Suzuki, The Boy and the Heron è il lascito di Miyazaki al proprio nipote, un modo per dire: “Nonno sta per trasferirsi nel prossimo mondo, ma si lascerà alle spalle questo film”.