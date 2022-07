Victoria Beckham debutta su TikTok e scherza sulle sue cene “posh”

La stilista ha raggiunto quasi centomila follower in poche ore con i suoi primi video in cui condivide attimi della sua quotidianità glamour non senza un tocco di humor

A differenza di molte altre star del cinema, della musica e del mondo dello spettacolo, già presenti sulla popolare piattaforma di video da diverse stagioni, Victoria Beckham ci ha messo un po’ a sbarcare su TikTok ma il suo esordio è decisamente rappresentativo del suo stile, elegante, un po’ snob o – per dirla col termine anglosassone che meglio la rappresenta – “posh”.

L’apprezzata stilista inglese ha inaugurato il suo profilo TikTok con un video divertente che le ha consentito di raggiungere quasi centomila follower in poche ore. Il soggetto è una cena fatta alla sua maniera, leggera e servita finemente con tanto di maggiordomo.

IL VIDEO DI DEBUTTO CON LA CENA “POSH”

Dopo aver dato il meglio nel mondo della musica e della moda che conta, Victoria Beckham è decisa a impegnare tutti i suoi sforzi per diventare una TikToker professionista.

A due giorni dall’apertura del suo account ufficiale sulla piattaforma social ha già postato tre video, tutti molto apprezzati e condivisi dagli utenti in rete. A quanto pare, la designer userà TikTok per condividere qualche momento della sua quotidianità dando molto spazio ai contenuti di moda: è ragionevole pensare che l’account sul social sarà un’estensione del suo popolare profilo Instagram che conta oltre trenta milioni di follower.

Ma la Beckham sa che per TikTok dovrà pensare a dei contenuti più leggeri e divertenti e lei non difetta certo in umorismo. Nel suo primo video, prende in giro sé stessa, o meglio, l’immagine che tutti hanno di lei, definita non a caso nella sua ex band “Posh Spice”. “Dimmi che sei Posh senza dirmi che sei Posh”, così esordisce mentre un maggiordomo in alta uniforme si affretta a scoprire per lei una cena a base di pesce e verdure.

I POST CON LA MODA ANCHE SU TIKTOK

Nei post successivi, Victoria Beckham torna alla moda, il suo campo d’azione, più precisamente a una clip montata col backstage dei suoi scatti per il numero di luglio di Vogue Australia di cui lei è cover star. Nel filmato, la vediamo posare con i molti abiti scelti per il servizio fotografico, un contenuto imperdibile per gli appassionati del suo stile inconfondibile, femminile e ultra sofisticato.

Su Instagram la stilista ha fatto appello ai suoi fan di seguirla anche sull’altro social per colmare il prima possibile il gap di seguaci tra i suoi profili ufficiali.