Pink, il nuovo brano è Irrelevant

Dopo i grandi successi Get The Party Started, Who Knew, Raise Your Glass e What About Us, Pink è ora pronta a scalare le classifiche con Irrelevant



L’artista statunitense ha alzato il sipario sulla nuova era discografica. Infatti, nelle scorse ore Pink ha pubblicato il singolo Irrelevant che ha segnato il suo ritorno sulla scena musicale internazionale.

PINK, IL NUOVO SINGOLO È IRRELEVANT

Nei giorni scorsi la cantante ha annunciato l’arrivo di un nuovo brano con uno scatto sul profilo Instagram che vanta più di 8.800.000 follower che ogni giorno seguono la sua vita tra musica, impegni lavorativi e momenti di relax in compagnia degli affetti più cari.

La foto ha mostrato parte del testo della nuova canzone Irrelevant che ha ottenuto ottimi consensi da parte del pubblico.

PINK, IL GRANDE SUCCESSO

Nel corso degli anni Alecia Beth Moore, questo il nome all’anagrafe, ha conquistato critica e fan riscuotendo successo a livello mondiale.

L’ascesa di Pink ha avuto inizio con l’album Can’t Take Me Home, a cui ha poi fatto seguito Missundaztood, trainato dai singoli Get The Party Started, Don’t Let Me Get Me, Just Like a Pill e Family Portrait.

Tra le canzoni più amate della cantante troviamo anche Stupid Girl, Who Knew, So What, Sober, Raise Your Glass, Try e What About Us.