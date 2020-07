Rai, weekend con Pino Strabioli

Un altro weekend Rai in compagnia di Pino Strabioli. Si parte con il Caffè di Rai1 che presenta con Roberta Ammendola, il sabato alle 8,30. Domani ci saranno Edoardo Bennato, Cristiana Pedersoli e Catena Fiorello. Alle 11, Strabioli sarà a Radio2 con Viva Sanremo. Sabato intervisterà Laura Valente, ex voce dei Matia Bazar e moglie del leggendario Mango, che è stato una colonna della musica leggera italiana. Domenica è la volta di Jacqueline Savio, moglie del genio Totò Savio. Lui è il grande autore dei successi che hanno fatto innamorare milioni di italiani. Uno su tutti, Cuore matto. Domenica è anche la volta di Insonnia, programma che va in onda su Rai3, in seconda serata, che Strabioli presenta con Maurizio Costanzo. Insonnia ospiterà la mitica attrice Giuliana De Sio.