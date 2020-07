Francesco Monte debutta come cantante, l’ex cognata Belen Rodriguez reagisce così…

L’argentina ha commentato su Instagram il nuovo singolo. Francesco dopo tanta tv è diventato cantante

Dopo tanta televisione, Francesco Monte ha debuttato ufficialmente come cantante. Il 32enne di Taranto ha pubblicato il suo primo singolo ‘’Siamo già domani’’ incassando apprezzamenti dai followers, ma non solo. Tra i suoi sostenitori c’è anche l’ex cognata Belen Rodriguez.



Nel giorno dell’uscita del singolo romantico, sul profilo Instagram l’argentina ha commentato con entusiasmo la svolta artistica dell’ex gieffino:



‘’Quanto sono contenta che finalmente lo hai fatto!’’. Belen lascia intendere che i sogni musicali di Francesco risalgano ai tempi in cui era fidanzato con Cecilia Rodriguez. Monte si è preparato a lungo, quindi, e prima di trovare l’occasione giusta ha fatto diverse esperienze professionali. Partito giovanissimo da Uomini e Donne, ha studiato recitazione e poi si è dedicato alla tv fino all’esperienza con Tale e Quale show dove ha messo in luce le doti canore.

Nonostante la relazione con Cecilia Rodriguez sia naufragata in diretta tv durante la partecipazione dell’argentina al Grande Fratello Vip, Francesco è rimasto in buona rapporti con la famiglia Rodriguez…





