Baby K e Mika, il testo della collaborazione Bolero

Bolero è il nuovo brano con cui Baby K farà ballare il pubblico nella stagione più calda dell’anno, al suo fianco Mika.

BABY K E MIKA, L’AUDIO DI BOLERO

Nelle scorse ore la coppia ha pubblicato l’atteso duetto che ha immediatamente ottenuto grandi consensi. Da un lato la cantante italiana che ha infranto record affermandosi come una delle voci più famose del panorama musicale, dall’altro l’artista di fama mondiale che ha regalato al pubblico successi come Grace Kelly, Lollipop, Happy Ending e Relax, Take It Easy.

Poco fa Baby K ha pubblicato l’audio della canzone sul suo profilo YouTube ottenendo velocemente migliaia di visualizzazioni.

ABY K E MIKA, IL TESTO DI BOLERO

Nei giorni scorsi Mika ha parlato del brano con un messaggio sul profilo Instagram da oltre un milione e mezzo di follower: “C’è una magia nell’estate Italiana che voglio portare con me, ovunque sarò, in viaggio per i concerti che terrò in Europa”.

L’artista ha poi aggiunto: “Per questo ho fatto una canzone con la irresistibile Baby K. Si chiama Bolero, e farà ballare il vostro cuore”.

Infine, Mika ha scritto: “ Grazie Baby K e grazie a Dardust per aver scritto e prodotto questo splendido singolo!”.

Ecco il testo di Bolero di Baby K e Mika:

Ti riconoscerei lo stesso

anche qui, in fondo a certe notti

o con un foulard sugli occhi

il tuo sguardo era il mio specchio

io ci vivevo dentro

ora siamo un faro spento

nel buio più violento

adesso tu

ci pensi mai

a qualche anno fa

noi come luce

l’ombra

nello skyline di questa città

mi perdo un po’

con Afrodite, fari, onde

seguo solo un bagliore

un soffio e una vibrazione

balla bolero il cuore

l’unica percussione

tutta l’estate che manca

è in una goccia di vino che

bagna le labbra

e dove sei dimmelo tu

ti aspetterò

dove il sole incontra il leone

senza parole

dov’è il tuo nome

trova il mio nome

la notte ci muove

e vi rimane la sensazione

se il sole passa

mi lascia il calore

Dimmi che cosa ti fa paura

e se nel tuo cielo si arrampica ancora la luna

se il bianco e nero è una sfumatura

e mentre mi guardi come nessuno

mi lasci andare

sai farmi male davvero

ci pensi mai a qualche anno fa

non brucia me la pioggia

cosa ci fai in quella città

io sono qui

con Afrodite, fari, onde

seguo solo un bagliore

un soffio e una vibrazione

balla bolero il cuore

è l’unica percussione

tutta l’estate che manca

è in una goccia di vino che

bagna le labbra

e dove sei dimmelo tu

ti aspetterò

dove il sole incontra il leone

senza parole

vuole il tuo nome

trova il mio nome

la notte ci muove

e vi rimane la sensazione

se il sole passa

mi lascia il calore.

se fino a ieri era tutto sbagliato

inizia con un bacio

non sprecare il fiato

dalla mia alla tua parte

dimenticarsi è un’arte

e il mio cuore è ancora come l’hai lasciato

tutta l’estate che manca

è in una goccia di vino che

bagna le labbra

e dove sei dimmelo tu

ti aspetterò

dove il sole incontra il leone

senza parole

vuole il tuo nome

trova il mio nome

la notte ci muove

e vi rimane la sensazione

se il sole passa

mi lascia il calore.

balla bolero il cuore

l’unica sensazione