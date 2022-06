Fabri Fibra e Grido, è uscito il nuovo singolo Sfiga

Venerdì 17 giugno esce Sfiga, brano dei rapper Fabri Fibra e Grido che, con questa canzone, mettono fine ai loro scontri che andavano avanti da circa vent’anni



Si chiude una delle faide musicale al centro del mondo del rap da circa vent’anni. I protagonisti sono Fabri Fibra e Grido, quest’ultimo ex membro dei Gemelli Diversi e fratello di J-Ax. I due, infatti, nel corso della loro carriera, sono stati protagonisti di diversi dissing tra loro. Per chi non lo sapesse, dissing è un termine slang che viene utilizzato quando tra due persone c’è mancanza di rispetto, proprio quello che è avvenuto tra Fabri Fibra e Grido, che non se le sono mandate a dire in qualche testo delle loro canzoni. Dopo tutto questo tempo, però, ecco improvvisamente la pace tra i due rapper, segnata dal brano Sfiga. La canzone si può ascoltare da oggi, venerdì 17 giugno, una data scelta non a caso tra i due artisti.

LA SPIEGAZIONE DI GRIDO

Il rapper Grido, in un’intervista concessa a Billboard, ha spiegato i motivi che lo hanno portato a duettare con l’ormai ex nemico musicale Fabri Fibra: “Ho pensato servisse qualcosa per riequilibrare il karma. Ho proposto il brano a Fibra e nel giro di un giorno lui mi ha mandato le sue strofe. Ci siamo detti quello che, praticamente, aspettavamo di dirci da vent’anni”. Il pezzo è destinato a essere un successo, come si evince già dai primi commenti sui social dei fan, che lo acclamano come uno dei brani rap da far ascoltare a chi vuole provare a intraprendere questa carriera.

IL TESTO DI SFIGA

Il duetto inizia con una citazione di Bugiardo, uno dei tanti successi di Fabri Fibra, precisamente con la frase “ti tolgo dal mio stereo perché porti sfiga”. Ecco il brano integrale, che

(Ritornello)

Vieni a fare un tiro e senti l’aria che tira

la gente in Italia spera fino a che spira

questi rapper tutti amici

quando sei in cima

ma prima

ti tolgo dal mio stereo

perché porti sfiga

Sai che quando

andavo a scuola da sbarbato

la gente nella classe

mi chiamava emarginato

come c***o ti vesti,

fai musica da sfigato

pensa un po’ che adesso

il contesto si è ribaltato

e chiunque ha la bocca rappa,

anche la gente scarsa

ma ho la cresta bassa

sulla stessa traccia

Grido e Fabri Fibra

tipo una sberla in faccia

l’Italia condanna chi spaccia la ganja

e rilascia chi alla sesta grappa

con la testa in pappa

scende in piazza e ra-ta-ta-ta

eeny, meeny, miny, moe

giù le mani mo

come minimo ci rimani bro’

c’è un divario a partire dallo stile

tu c’hai il conto a sei zeri

ma ancora in lire

(Ritornello due volte)

Ti tolgo dal mio stereo perché porti sfiga

cantavo dopo il 2000

frà ancora vado a 2000

ancora che sono in cima

la gente che grida

su sta traccia con Grido,

senti che mina

del tipo “frate ma perché non ci abbiamo pensato prima?!”

e non bruciamo sta palazzina

gonfia di cannabis attiva

rime a canna tu

smamma che pure tua mamma è in fila

ogni rima stringe una lama

tipo bambola assassina

sopra il beat con la Bic

sfondo teste come un cric

questa major Stephen King

vogliono soltanto hit

quando rimo sto in apnea

come se fossi in piscina

carico e sparo al primo

che si avvicina

(Ritornello due volte)

Ti dico ciò che non dice nessuno

tipo che le tartarughe

respirano dal c**o

so che tu mi davi per morto oramai

pensa che sfiga che hai

sono più in forma che mai

spostati da Spotify.

Posti ma non s***i mai

occhi rossi mille live

Eins, Zwei, Polizei,

arriviamo e sono guai

cresciuto a fare freestyle

quindi so che poi ci stai

s***o strumentali che mi dicono

non vieni mai

soldi soldi, corri corri, fuggi fuggi

tutti pezzi uguali

fanno tutti i furbi

sgasi sulla Benz

però non mi raggiungi

miri in testa mille punti

sempre in testa avevi dubbi?

Rappo e faccio a pezzi

sti fighetti, braso etti

tu sciroppo e poi rallenti

coi battibecchi

non batti i vecchi

bravo metti i grillz

perché sotto non hai i denti

(Ritornello due volte)