Un’estate intera a godere cinema sull’acqua del laghetto dell’EUR di Roma, presentato il Floating Theatre Summer Fest

Dopo il successo dello scorso anno, torna a Roma il TIMVISION FLOATING THEATRE SUMMER FEST, un cinema all’aperto ma anche molto di più, una manifestazione che animerà l’estate romana dal 24 giugno al 9 settembre con un cartellone ricco di ospiti, anteprime, incontri, rassegne a tema, proiezioni di grandi classici, cult, film di genere, film restaurati, esordi alla regia, opere provenienti da tutto il mondo e anche titoli proposti in lingua originale con sottotitoli in italiano.

L’iniziativa nasce da un’idea di Alice nella Città in collaborazione con EUR SPA, società proprietaria del Parco Centrale e del Laghetto dell’EUR e grazie alla partnership con il main sponsor TIMVISION, la tv di TIM. La manifestazione si svolgerà sull’unica arena galleggiante ecocompatibile immersa in un contesto urbano, con 150 posti e audio diffuso attraverso cuffie wireless.

“Grazie alla collaborazione e all’abbraccio di tanti festival, dal Taormina Film Fest, al Far East Film Festival fino alla Mostra del Cinema di Venezia, il Floating si è trasformato in un vero e proprio Summer Fest, con anteprime, film in lingua originale, esordi, restauri ed incontri con gli autori. Il nostro ringraziamento – affermano i direttori di Alice nella Città Fabia Bettini e Gianluca Giannelli – va a loro e alle tante istituzioni culturali che ci stanno affiancando in questa avventura che in questa edizione si svolgerà lungo tutta l’estate dal 24 giugno al 9 settembre per andare incontro al pubblico”. Ad accompagnare il festival in questa sua seconda e rinnovata edizione la madrina Andrea Delogu, attrice e conduttrice, insieme al padrino, l’attore italo-canadese Giacomo Gianniotti, star delle serie TV Grey’s Anatomy e Station 19.

Apertura in musica giovedì 24 giugnocon l’attesa anteprima italiana di Sognando a New York – In the Heights versione cinematografica dell’omonimo musical che arriva a Roma dopo aver inaugurato il Tribeca Film Festival 2021 di New York. Il film è diretto da Jon M. Chu con musica e testi di Lin-Manuel Miranda, libretto di Quiara Alegría Hudes e concept dello stesso Miranda e che sarà distribuito in Italia da Warner Bros nelle sale cinematografiche a partire dal 22 luglio.

Per il secondo anno il TIMVISION Floating Theatre Summer Fest potrà contare sulla collaborazione con la Fondazione Accademia del Cinema Italiano – David di Donatello che presenterà, all’interno del programma, cinque serate dedicate alla cinquina delle opere prime dei David di Donatello 2021. Il primo appuntamento sarà giovedì 24 giugno con Pietro Castellitto vincitore come miglior regista esordiente quest’anno con I predatori. Martedì 6 luglio sarà la volta di Non odiaredi Mauro Mancini presente insieme alla sua protagonista Sara Serraiocco. Gli appuntamenti speciali David di Donatello continueranno nel mese di luglio e agosto con Magari di Ginevra Elkann, Sul più bello di Alice Filippi e Tolo Tolo di Luca Medici in arte Checco Zalone.

Si rinnova anche la partnership con il Boat In di Venezia, mentre nascono da quest’anno le collaborazioni con il Far East Film Festival di Udine, di cui saranno riproposti alcuni titoli tra i quali Better Days, The Wheel of Fortune and Fantasy e Rohmer in Giappone, e con il Taormina Film Fest 67 con il quale sarà condivisa l’anteprima di Peter Rabbit 2 – Un birbante in fuga diretto da Will Gluck, che sarà proiettato in contemporanea sul maxischermo all’EUR e al Teatro Antico di Taormina mercoledì 30 giugno. La premiere rientrerà nel ciclo di film “Aspettando Alice” rivolti al target family e young. Arriva dal Festival del Nuovo Cinema di Pesaro il film Il ragazzo più bello del mondo (The Most Beautiful Boy in the World) di Kristina Lindström e Kristian Petri che sarà proiettato domenica 27 giugno alla presenza del protagonista, l’attore svedese Bjorn Andresen.

Dalla collaborazione con la Fondazione Cinema per Roma una serie di appuntamenti dedicati a “cinema e donne”. Si comincia venerdì 25 giugno con Maledetta primavera presentato dalla regista Elisa Amoruso e dal cast, tra cui la giovane protagonista Emma Fasano. Si prosegue con Antigone di Sophie Derapse, Her di Phyllida Lloyd, The Farewell di Lulu Wang e Deux di Filippo Meneghetti.

