We love Made in Italy: Amazon punta sulle piccole e medie imprese

I trend dello shopping estivo? Dalla moda al beauty, dal food agli accessori, i prodotti più desiderati sono local, artigianali e di qualità. Cresce la voglia di provare e riscoprire piccoli marchi italiani, realtà storiche o fondate di recente, che sposino tradizione, creatività e innovazione. Parola d’ordine: e-commerce!

Le realtà italiane hanno investito in boutique virtuali e nel passaparola sui social per riuscire ad avvicinare un pubblico di appassionati sempre più attento e ricercato. Oltre 14mila aziende hanno deciso di vendere tramite Amazon.it. E per riuscire a supportare e dare più visibilità al Made in Italy, Amazon ha lanciato e finanziato una serie di attività dedicate, come l’esclusiva promozione Spendi 10€, ricevi 10€. Da lunedì 7 fino a domenica 20 giugno, i clienti che spenderanno 10€ in prodotti di piccole e medie imprese italiane, riceveranno un buono promozionale di 10€ da utilizzare durante l’attesissimo Prime Day del 21 e 22 giugno.

Se ti è venuta voglia di comprare italiano, ecco la nostra selezione di brand che partecipano alla promozione.

Passione per l’oro

Da tre generazioni, gli orafi di Lucchetta sposano artigianalità, tecnologia e sostenibilità producendo gioielli da sogno dal design unico. Conosciuta e apprezzata in tutto il mondo, l’azienda guidata da Massimo Lucchetta crea piccole meraviglie in oro di tutte le carature.

Dermocosmesi su misura

Dall’ascolto e il contatto trentennale con la clientela esigente di una piccola profumeria di provincia, nasce Fiori di Cipria LTD, un brand di dermocosmetici “sartoriali” di altissima qualità e completamente Made in Italy. Il valore aggiunto dell’azienda guidata da Barbara Pegurri? La capacità di dare il giusto peso alle necessità personali dei clienti.

Accessori must have

Talento Fiorentino di Chiara Ghiandi seleziona accessori moda tutti realizzati in Italia, da foulard e sciarpe di seta agli articoli di pelle fatti a mano passando per gli accessori in maglieria. Ogni pezzo si distingue per la rifinitura dei dettagli e per la qualità dei materiali.

Capelli sempre in ordine

Per la cura di capelli ricci, mossi o afro c’è AfroRicci di Alice Edun, una linea di bellezza naturale senza distinzione di razza e cultura. Molti dei prodotti hanno formulazioni con il 98% di ingredienti a base naturale e sono Made in Italy. La linea “Ciao Bellissima” è dedicata a tutte le donne che vogliono sentirsi a proprio agio e accettate così come sono… bellissime!

(Vogue – Daniela Farnese)