Torino, riapre il cinema Massimo: è il primo in Piemonte

Il Cinema Massimo di Torino, la multisala del Museo Nazionale del Cinema, è il primo cinema in Piemonte che riapre dopo la sosta forzata del lockdown. S’inizia giovedì 18 giugno e si prosegue fino a lunedì 20 luglio 2020, giorno del 20° compleanno del Museo Nazionale del Cinema.

Il Massimo accompagnerà così virtualmente l’avvicinamento a questa ricorrenza, aprendo le proprie sale per cinque giorni a settimana, rispettando i giorni di riposo del lunedì e del martedì (ad eccezione di lunedì 20 luglio) con tre spettacoli al giorno in ogni sala previsti alle ore 16/18,30/21. Saranno garantite le procedure di sicurezza e fra queste si sottolinea che i congiunti potranno essere seduti vicini durante la proiezione mantenendo la distanza di sicurezza di 1 metro dagli altri spettatori.

Il numero massimo di utenti è di 200 persone nella Sala 1 Cabiria su un totale di 450 sedute, mentre nelle Sale 2 Rondolino e 3 Soldati si può arrivare ad un massimo di 50 o 70 persone (su un totale di 146 sedute) a seconda della presenza dei nuclei familiari.

Sarà inoltre possibile non indossare la mascherina solo ed esclusivamente durante la proiezione in sala. Entrata e uscita saranno diversificate. In occasione della riapertura il 18 giugno, alle ore 21 il Museo Nazionale del Cinema presenterà il film “Buio”, thriller , opera prima diretta da Emanuela Rossi, realizzato a Torino con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte, prodotto e distribuito da Courier Film con la consulenza di Antonio Carloni. Il film rimarrà in programmazione fino al 24 giugno. La regista Emanuela Rossi e la protagonista del film Denise Tantucci saranno presenti in sala per introdurre lo spettacolo.

I biglietti sono acquistabili on-line sul sito del cinema massimo o direttamente in cassa in giorno dello spettacolo.