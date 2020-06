Premio Flaiano, l’attrice Helen Mirren il 5 luglio a Pescara

L’attrice britannica Helen Mirren che ha recitato in più di un centinaio di film, piece teatrali e produzioni televisive, collezionato innumerevoli riconoscimenti e l’Oscar per “The Queen”, sarà il 5 luglio a Pescara, alla 47esima edizione dei Premi Internazionali Flaiano per ritirare, dopo l’Orso d’Oro a Berlino, il Flaiano Internazionale alla carriera. Lo ha annunciato questa mattina, nel corso di una conferenza stampa al Mediamuseum-Museo Del Cinema, a Pescara, la presidente dei Premi Internazionali Flaiano, Carla Tiboni. Helen Mirren da anni vive tra Los Angeles e l’Italia, in Puglia, ha accettato subito il Premio Flaiano proprio per il Grande amore che nutre per il cinema italiano e per l’attenzione nei confronti della sceneggiatura. In particolare, dal 27 giugno al 3 luglio si terrà il Flaiano Film Festival, mentre il 4 luglio e il 5 luglio sono previste le due serate finali. La manifestazione si terrà al Teatro D’Annunzio di Pescara. Nei giorni scorsi, sono stati annunciati anche i finalisti del Premio Flaiano di Narrativa, ossia Giorgio Montefoschi con “Desiderio” (La Nave di Teseo); Gabriele Pedullà con “Biscotti della fortuna” (Einaudi); Walter Siti con “La natura è innocente” (Rizzoli); e il vincitore del Super Flaiano Internazionale di Letteratura, Javier Cercas, scrittore e saggista spagnolo, che il 4 luglio a Pescara parteciperà alla cerimonia di premiazione dei vincitori del Premi di Narrativa e Italianista. In quell’occasione presenterà il suo ultimo libro.